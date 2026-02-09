TV 247 logo
      Risco de deslizamento deixa 30 cidades de SP em estado de atenção

      Os municípios são das regiões metropolitanas da capital e de Campinas, além do Litoral Norte e da Baixada Santista

      Uma árvore sobre um carro danificado após fortes chuvas, em São Paulo, Brasil, 10 de dezembro de 2025 (Foto: REUTERS/Leticia Fucuchima)

      Guilherme Jeronymo - repórter da Agência Brasil

      A Defesa Civil Estadual de São Paulo mantém 30 cidades em estado de atenção para risco de deslizamentos nesta segunda-feira (9). Os municípios são das regiões metropolitanas da capital e de Campinas, além do Litoral Norte e da Baixada Santista.

      Essas cidades apresentam um conjunto de condições de risco elevado, com áreas nas quais houve acumulado de chuva acima de 70 milímetros (mm) desde a última sexta-feira (6), além da previsão de novas precipitações nesta segunda.

      Contribuem para esse alerta a presença de áreas com condições favoráveis a movimentações de terra, como encostas desprotegidas ou sem vegetação, movimentações anteriores recentes e proximidade com residências.

      O estado de São Paulo está sob alerta de chuvas intensas, com destaque para as regiões Norte e Nordeste, Vale do Paraíba e Litoral Norte, onde a situação de perigo, com chuvas acima de 50mm, é válida até o fim da terça-feira (10).

      Segundo o órgão, esse conjunto de condições aumenta o risco de desastres e exige a adoção de ações preventivas imediatas, como a remoção de famílias para abrigos e o monitoramento com equipes de campo, seguindo os planos municipais de contingência.

      No Guarujá, cidade da Baixada Santista, essas medidas foram adotadas na semana passada, minimizando o impacto de deslizamentos que atingiram quatro residências.

      Os moradores de áreas mapeadas como de risco pelas equipes municipais devem ficar atentos a sinais de instabilidade, como rachaduras no solo, trincas em paredes, inclinação de árvores ou postes e estalos em encostas.

      Em caso de risco iminente, a orientação é deixar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.

      Lista de municípios em estado de atenção para deslizamento

      • São Paulo;
      • Francisco Morato;
      • Franco da Rocha;
      • Mairiporã;
      • Santana de Parnaíba;
      • Registro;
      • Bertioga;
      • Guarujá;
      • Santos;
      • São Vicente;
      • Caraguatatuba;
      • Jacareí;
      • Lagoinha;
      • Lorena;
      • Redenção da Serra;
      • São José dos Campos;
      • São Sebastião;
      • Ubatuba;
      • Santo Antônio do Pinhal;
      • São Luiz do Paraitinga;
      • Iperó;
      • Laranjal Paulista;
      • Mairinque;
      • Salto;
      • Bragança Paulista;
      • Campinas;
      • Campo Limpo Paulista;
      • Cordeirópolis;
      • Indaiatuba;
      • Jundiaí.

