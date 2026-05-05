Saiba como renegociar dívidas no Desenrola Fies e quais os descontos

247 - O programa Desenrola Brasil 2.0 começa nesta terça-feira, 5 de maio, com a inclusão de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) entre as prioridades de renegociação. A iniciativa busca aliviar a inadimplência de contratos estudantis, oferecendo condições especiais de pagamento para mais de 1 milhão de brasileiros.

As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo, que detalhou as novas regras e os descontos previstos para estudantes com débitos em atraso. O programa foi estruturado pelo governo federal como uma resposta ao elevado volume de inadimplência no Fies, que soma R$ 57,9 bilhões dentro de uma carteira total de R$ 89,9 bilhões.

A proposta prevê abatimentos expressivos, que podem chegar a até 99% do valor total da dívida, especialmente para estudantes inscritos no Cadastro Único para Benefícios Sociais (CadÚnico). As condições variam conforme o tempo de atraso e o perfil do devedor.

Como funcionam os descontos e as regras do programa

Para dívidas vencidas há mais de 90 dias, o programa estabelece duas possibilidades. No pagamento à vista, há desconto integral de juros e multas, além de redução de 12% sobre o valor principal. Já no parcelamento, que pode chegar a até 150 vezes, o benefício inclui a eliminação total de juros e encargos.

Nos casos de contratos com atraso superior a 360 dias, as condições se tornam ainda mais vantajosas. Estudantes fora do CadÚnico podem obter descontos de até 77% sobre o valor total da dívida, incluindo principal, juros e multas, desde que optem pela liquidação integral.

Para os beneficiários inscritos no CadÚnico, o abatimento pode chegar a até 99% do valor consolidado do débito, também com exigência de pagamento integral do saldo restante. Essa é a faixa mais abrangente de desconto prevista no programa.

Impacto da inadimplência e perfil das dívidas

O alto nível de inadimplência no Fies foi um dos principais fatores que motivaram a criação da nova fase do Desenrola Brasil. Em março, os contratos em atraso representavam uma parcela significativa da carteira do programa, com valores médios elevados.

Entre os contratos com atraso inferior a 90 dias, o saldo médio gira em torno de R$ 36 mil. Já nas faixas de 90 a 180 dias, o valor médio é de aproximadamente R$ 34 mil, enquanto dívidas entre 181 e 360 dias alcançam cerca de R$ 41 mil.

Nos casos mais críticos, com atraso superior a 360 dias, o valor médio das dívidas chega a R$ 51 mil por contrato, evidenciando o peso financeiro enfrentado pelos estudantes inadimplentes.

Início do programa e alcance nacional

O Desenrola Brasil 2.0 entra em vigor oficialmente nesta terça-feira, ampliando o alcance da política de renegociação de dívidas no país. A inclusão dos contratos do Fies marca uma expansão relevante do programa, que inicialmente focava em dívidas bancárias e de consumo.

A expectativa do governo é reduzir significativamente os índices de inadimplência e facilitar a regularização financeira de estudantes que dependem do financiamento para concluir ou manter sua formação acadêmica.

Com mais de 1 milhão de beneficiários potenciais, a iniciativa se posiciona como uma das principais ações recentes voltadas ao crédito educacional e à recuperação financeira de jovens brasileiros.