Sanções anti-Rússia podem diluir hegemonia do dólar e resultar em sistema monetário internacional fragmentado, diz FMI

Gita Gopinath, diretora do FMI, avalia que restrições financeiras encorajam o surgimento de blocos monetários baseados no comércio entre grupos separados de países edit

247, com Financial Times - As sanções anti-Rússia impostas pelo Ocidente em razão da operação militar na Ucrânia ameaçam diluir gradualmente o domínio do dólar estadunidense e resultar em um sistema monetário internacional mais fragmentado, disse Gita Gopinath, primeira vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Segundo Gopinath, as restrições financeiras impostas à Rússia encorajam o surgimento de pequenos blocos monetários baseados no comércio entre grupos separados de países.



“O dólar continuaria sendo a principal moeda global mesmo nesse cenário, mas a fragmentação em um nível menor é certamente bem possível”, disse ela. “Já estamos vendo isso com alguns países renegociando a moeda em que são pagos pelo comércio”.

Gopinath disse que o maior uso de outras moedas no comércio global leva a uma maior diversificação dos ativos de reserva mantidos pelos bancos centrais nacionais.



“Os países tendem a acumular reservas nas moedas com as quais negociam com o resto do mundo e nas quais tomam emprestado do resto do mundo, então você pode ver algumas tendências lentas em direção a outras moedas desempenhando um papel maior [em ativos de reserva]”, disse.

O domínio do dólar provavelmente não será desafiado no médio prazo, acrescentou ela.

