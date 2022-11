'Será um prazer trabalhar com o governo Lula', diz Ilan Goldfajn, eleito presidente do BID

"Nós vemos a nossa pauta, as nossas prioridades, muito alinhadas com a agenda do novo governo", disse Ilan Goldfajn edit

247 - O economista Ilan Goldfajn, eleito neste domingo (20) para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), afirmou que o combate à pobreza e ao aquecimento global estão entre suas prioridades e alinhadas às prioridades do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

"A minha relação será de total harmonia. Será um prazer trabalhar com o governo eleito, nós vemos a nossa pauta, as nossas prioridades, muito alinhadas com a agenda do novo governo, então vejo muito natural este trabalho para frente", afirmou Goldafjan em entrevista ao Globo.

"Hoje, eleito presidente do BID, vou trabalhar com todos os países da América Latina. e vou trabalhar com todos os países que foram eleitos, e o governo do Brasil não será uma exceção. Vamos trabalhar com harmonia, conjuntamente, em uma pauta que tem muitas similaridades", acrescentou.

Primeiro brasileiro a comandar o BID, Ilan Goldfajn vai substituir Mauricio Claver-Carone, o primeiro norte-americano a comandar o banco e que foi retirado do posto em meio a um escândalo de ética mês passado. Os governadores do BID geralmente são ministros das Finanças ou outras autoridades aliviadas de alto escalão dos 48 países-membros do banco.

Com sede em Washington, o BID é um dos principais investidores na América Latina e no Caribe, responsável por 23,4 bilhões de dólares em compromissos financeiros em 2021 e centenas de projetos de infraestrutura, saúde e turismo.

O BID pode ser um campo de batalha para uma disputa geopolítica sobre as principais decisões de financiamento para seus membros, enquanto a América Latina luta contra a alta e desaceleração econômica.

Além do Brasil, outros quatro países - Argentina, Trinidad e Tobago, México e Chile - tiveram candidatos nomeados para a presidência do BID.

