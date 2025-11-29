Sobe o faturamento do e-commerce na BlackFriday, aponta Confi Neotrust

SÃO PAULO, 29 Nov (Reuters) - O faturamento do comércio eletrônico no dia da Black Friday deste ano atingiu R$ 4,76 bilhões, uma alta de 11,2% em relação ao ano passado, segundo dados divulgados neste sábado pela empresa de pesquisa de mercado Confi Neotrust.

A análise levou em consideração o acumulado das vendas realizadas de meia-noite até às 23h59 do dia 28 de novembro.

Segundo a Confi Neotrust, as categorias que mais se destacaram foram TVs (com faturamento de R$ 443,2 milhões), smartphones (R$ 388,7 milhões) e geladeiras/refrigeradores (R$ 273,2 milhões).

O número de pedidos finalizados na data foi 28% superior, com 8,69 milhões de pedidos finalizados contra 6,74 milhões no ano passado.

No entanto, o tíquete médio caiu 12,8%, registrando R$ 553,6 contra R$ 634,4 na Black Friday de 2024.

O levantamento é feito com base em compras feitas em mais de sete mil lojas parceiras da companhia, afirmou a empresa.

(Por Camila Moreira)