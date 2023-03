Suíça fica sob pressão para intervir no Credit Suisse com crise bancária se aprofundando

Papéis do principal banco suíço despencaram 30,8%, o que levou a uma queda de 7% no índice bancário europeu edit

Apoie o 247

ICL

(Reuters) - A Suíça está sob pressão de pelo menos um grande governo para intervir rapidamente no Credit Suisse, disse uma fonte familiarizada com a situação à Reuters, depois que o banco suíço liderou uma queda das ações de bancos europeus nesta quarta-feira .

Papéis do Credit Suisse despencaram 30,8%, o que levou a uma queda de 7% no índice bancário europeu, enquanto os swaps de inadimplência de crédito (CDS, na sigla em inglês) de cinco anos para o principal banco suíço atingiram um novo recorde, revivendo temores de uma ameaça mais ampla ao sistema financeiro.

Duas fontes de supervisão disseram à Reuters que o Banco Central Europeu (BCE) entrou em contato com os bancos sob sua supervisão para questioná-los sobre suas exposições ao Credit Suisse.

Uma das fontes disse, no entanto, que via os problemas do Credit Suisse como específicos daquele banco, e não sistêmicos.

O Tesouro dos Estados Unidos monitora a situação em torno do Credit Suisse e está em contato com pares globais sobre a questão, disse um porta-voz do Tesouro norte-americano nesta quarta-feira. Questionado sobre o impacto dos problemas do Credit Suisse no sistema bancário dos EUA, o senador norte-americano Bernie Sanders disse à Reuters que "todos estão preocupados".

>>> Ibovespa recua com Credit Suisse reavivando preocupações sobre crise bancária

O índice bancário da Europa viu mais de 120 bilhões de euros evaporar (127 bilhões de dólares) em valor desde 8 de março. Entre os maiores declínios nesta quarta-feira estavam os credores franceses Société Générale, com queda de 12%, e BNP Paribas , em baixa de 10%.

As ações de bancos estão em uma montanha-russa esta semana, com perdas no início da semana diante das garantias do presidente dos EUA, Joe Biden, antes de saltar na terça-feira na esperança de que o pior do declínio do mercado tivesse passado.

O banco central suíço se recusou a comentar sobre o segundo maior banco da Suíça, depois que o maior investidor do Credit Suisse disse que não poderia fornecer mais assistência financeira devido a restrições regulatórias.

O Credit Suisse apelou ao banco central da Suíça e ao órgão fiscalizador financeiro suíço FINMA para uma demonstração pública de apoio, informou o Financial Times.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.