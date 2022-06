Supermercados respondem Bolsonaro e pedem isenção de impostos para reduzir preços

Apoie o 247

247 - Em resposta ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que pediu aos supermercados que reduzissem os preços dos produtos, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) afirmou, nesta quinta-feira (9), que solicitou ao governo cortes de impostos sobre produtos da cesta básica e desoneração da folha de pagamentos, de acordo com a Folha de S. Paulo.

De acordo com a Abras, para que os preços cobrados ao consumidor final caiam, é preciso que haja reduções de custos na cadeia produtiva. Vale lembrar que um dos principais vetores para o aumento do preço dos produtos é a política de preços da Petrobras, que segue os padrões do dólar e do mercado internacional, mesmo produzindo em solo brasileiro.

Bolsonaro já havia feito o mesmo pedido aos supermercados em 2020, cobrando 'patriotismo' dos varejistas para que evitassem repassar os custos do aumento da inflação à população consumidora. Entretanto, a economia segue piorando sem que o governo apresente medidas eficazes para uma retomada.

