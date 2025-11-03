Trump diz que somente os EUA poderão ter chips de IA da Nvidia

247 - O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os chips mais avançados da gigante da inteligência artificial Nvidia serão utilizados apenas por empresas do país, sendo mantidos fora de outros países, informou a agência Reuters, destacando o impacto sobre a China, principal concorrente dos EUA no setor.

Trump disse que apenas os clientes dos EUA deveriam ter acesso aos chips Blackwell, de última geração e oferecidos pela Nvidia. Durante uma entrevista gravada que foi ao ar no domingo (2) na emissora CBS, e em comentários a repórteres a bordo do avião presidencial, Trump disse:

"Os [chips] mais avançados, não permitiremos que ninguém além dos Estados Unidos os tenha". "Não damos o chip [Blackwell] a outras pessoas", afirmou à CBS, repetindo declarações feitas anteriormente.

As declarações sugerem que Trump pode impor restrições mais rígidas em torno dos chips de IA de ponta dos EUA. A China e o resto do mundo podem ser proibidos de acessar os semicondutores mais sofisticados.

Em setembro, o jornal Financial Times informou que o governo da China proibiu as maiores empresas de tecnologia do país de adquirirem novos chips de IA desenvolvidos para a China pela Nvidia.

Autoridades chinesas acreditam que os fabricantes locais de chips já atingiram um nível alto e comparável, o que permite ao país reduzir a importação dessa tecnologia e desenvolver seu próprio produto doméstico, de acordo com o Financial Times. (Com informações de agências).