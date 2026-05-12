Wesley Batista recebe prêmio por atuação na integração econômica entre Brasil e EUA

2447 - O empresário Wesley Batista, um dos acionistas controladores da JBS, foi homenageado nesta segunda-feira (11), durante a primeira edição dos Prêmios da Indústria Brasil-Estados Unidos 2026, em Nova York. A premiação integra a programação do Brasil–U.S. Industry Day, iniciativa promovida pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela U.S. Chamber of Commerce, no contexto da Brazil Week.

O reconhecimento valoriza líderes e instituições que contribuem para fortalecer a parceria industrial entre Brasil e Estados Unidos, com foco em integração econômica, inovação e cooperação bilateral.

A cerimônia reuniu cerca de 500 lideranças empresariais, investidores e autoridades governamentais para debater uma agenda prioritária para a indústria dos dois países, incluindo temas como financiamento, minerais críticos, energia, saúde e tecnologias digitais.

“É um orgulho e uma honra muito grande poder receber essa homenagem. Muito obrigado à CNI. A JBS é uma empresa brasileira que nasceu no interior do país. Meu pai iniciou a empresa em 1953, do nada, e nós temos uma longa trajetória de trabalho no Brasil”, afirmou Wesley Batista.

Expansão da JBS nos Estados Unidos

Fundada em Anápolis (GO), por José Batista Sobrinho, a JBS se tornou uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Mesmo com a expansão internacional, a companhia manteve no Brasil uma parte fundamental de sua plataforma produtiva.

A presença nos Estados Unidos começou em 2007, com a aquisição da Swift & Company. Dois anos depois, a JBS adquiriu participação majoritária na Pilgrim’s Pride Corporation, uma das maiores processadoras de frango do país.

“Quando nós fizemos nosso primeiro investimento aqui nos Estados Unidos, eu me mudei para cá com a minha família, para o Colorado, e passei quatro anos morando aqui. Foi uma oportunidade que eu descrevo como a mais incrível da minha vida, pessoal e profissional”, declarou Batista.

Atualmente, os Estados Unidos respondem por mais da metade da receita global da companhia. A JBS mantém operações em 31 estados norte-americanos, com mais de 78 mil colaboradores, mais de 90 unidades produtivas e uma rede superior a 10 mil produtores rurais parceiros.

Investimentos e geração de empregos

Ao longo de sua trajetória nos Estados Unidos, a JBS investiu mais de US$ 14 bilhões no país, pagou mais de US$ 6 bilhões em tributos e destina pagamentos anuais superiores a US$ 22 bilhões a produtores rurais parceiros. Segundo Wesley Batista, a integração entre Brasil e Estados Unidos foi decisiva para a construção da plataforma global da companhia.

“Eu já rodei o mundo inteiro e não encontro nenhum país que tenha maior similaridade entre os Estados Unidos e o Brasil. Do ponto de vista territorial, populacional e cultural, a relação entre os dois países tem um ‘fit’ total”, afirmou.

A diversificação por geografias, proteínas e canais permite à empresa equilibrar ciclos de mercado, reduzir riscos operacionais e ampliar oportunidades de crescimento. Atualmente, a JBS comercializa produtos para mais de 320 mil clientes em aproximadamente 180 países.

JBS amplia presença global após listagem em NY

A história da companhia ganhou um novo capítulo em junho de 2025, quando a JBS estreou na Bolsa de Nova York e consolidou sua dupla listagem, com ações negociadas na NYSE e BDRs na B3.

A operação ampliou o acesso da empresa ao mercado global de capitais e reforçou sua presença junto a investidores internacionais. Após a listagem, a participação de investidores estrangeiros passou de 65% para 83%.

Para Batista, a expansão internacional da JBS demonstra a capacidade de uma empresa brasileira competir, investir e criar valor em mercados desenvolvidos. “Este prêmio reconhece essa trajetória, mas também aponta para o futuro. Um futuro em que continuamos aprofundando essa parceria, ampliando investimentos e contribuindo para uma indústria mais integrada, inovadora e preparada para os desafios globais”, concluiu.