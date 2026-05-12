Governo diz que vai "tomar prontamente as medidas necessárias" para reverter decisão da UE sobre carne do Brasil

247 - O governo brasileiro reagiu nesta terça-feira (12) à decisão da União Europeia de retirar o Brasil da lista de países autorizados a exportar produtos de origem animal destinados ao consumo humano ao bloco europeu.

A decisão foi aprovada nesta terça-feira (12) no Comitê Permanente para Plantas, Animais, Alimentos e Ração da Comissão Europeia, responsável por avaliar atualizações na lista de países habilitados a vender esse tipo de mercadoria ao bloco. O governo brasileiro afirmou ter recebido a notícia “com surpresa”.

Em reação, o Executivo informou que adotará “prontamente todas as medidas necessárias” para tentar reverter a decisão, recolocar o Brasil na relação de países autorizados e garantir a continuidade das vendas ao mercado europeu. Segundo o comunicado, o país exporta produtos de origem animal para a União Europeia há 40 anos.

Como parte da ofensiva diplomática, o chefe da Delegação do Brasil junto à União Europeia terá reunião nesta quarta-feira (13) com autoridades sanitárias do bloco. O objetivo será buscar explicações sobre os fundamentos da decisão e abrir caminho para a reversão da medida antes de sua entrada em vigor.

O comunicado também ressalta que o Brasil possui um sistema sanitário considerado robusto e com reconhecimento internacional. O governo destacou ainda que o país é o maior exportador mundial de proteínas de origem animal e o principal fornecedor de produtos agrícolas ao mercado europeu.

A medida passará a valer em 3 de setembro. Até lá, as exportações brasileiras de produtos de origem animal para o mercado europeu continuam ocorrendo normalmente, de acordo com o governo.