Brasil perde autorização da União Europeia para exportar carne

247 - A União Europeia retirou o Brasil da lista de países autorizados a exportar carne bovina ao bloco europeu. Segundo o SBT News, a atualização foi divulgada pela Comissão Europeia e mostra que o país, que aparecia entre os habilitados na relação de 2024, deixou de constar na nova lista.

De acordo com a Comissão Europeia, os países mantidos na lista comprovaram o cumprimento das exigências sanitárias impostas pelo bloco europeu em relação ao uso de antimicrobianos em animais destinados à produção de alimentos.

UE endurece regras sanitárias

As normas da União Europeia proíbem o uso de antimicrobianos para estimular o crescimento dos animais ou aumentar a produtividade na criação pecuária. O bloco também veta a utilização de medicamentos reservados exclusivamente para o tratamento de infecções em humanos.

A Comissão Europeia informou que avaliou as garantias apresentadas pelos países exportadores antes de elaborar a nova lista de autorização para exportações de carne bovina.

De acordo com o bloco europeu, a resistência antimicrobiana é considerada uma das maiores ameaças atuais à saúde pública global. Por isso, a UE afirma que busca reforçar o uso responsável desses medicamentos na produção animal para proteger a população.

Exclusão ocorre durante acordo Mercosul-União Europeia

A decisão ocorre em meio à implementação gradual do acordo de livre-comércio entre Mercosul e União Europeia. O tratado é considerado o maior acordo comercial já firmado pelo bloco europeu.

O acordo prevê que o Mercosul reduza tarifas sobre 91% dos produtos europeus em até 15 anos. Em contrapartida, a União Europeia deverá eliminar cerca de 92% das tarifas sobre exportações do bloco sul-americano em um prazo de até 12 anos.

Apesar de já ter sido aprovado pelo Parlamento Europeu, o tratado ainda depende da ratificação individual dos 27 países da União Europeia para entrar plenamente em vigor. Até que o acordo entre Mercosul e União Europeia seja totalmente ratificado, a implementação seguirá de forma gradual, com redução progressiva de tarifas e aplicação das cotas previstas no tratado.