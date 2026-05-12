Empresários defendem diálogo entre Brasil e EUA para superar tarifas e ampliar investimentos

247 – Empresários brasileiros defenderam o diálogo e a negociação como caminhos para o aprimoramento das relações entre Brasil e Estados Unidos, em meio às discussões sobre tarifas, investimentos e cooperação bilateral.

As declarações foram feitas nesta segunda-feira (11), durante evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em Nova York, segundo informações publicadas pelo jornal Valor Econômico.

O presidente do conselho de administração da Gerdau, André Gerdau, afirmou que o entendimento entre os dois países já apresenta sinais de avanço. “A gente já vê isso avançando”, disse o empresário, ao destacar sua expectativa de que o “bem comum” prevaleça nas negociações. “Não há saída sem diálogo e negociação”, acrescentou.

Gerdau lembrou que mais de 70% do resultado da companhia vem atualmente da América do Norte. Segundo ele, a estratégia da empresa para enfrentar o aumento de tarifas imposto pelos Estados Unidos tem sido manter maior proximidade com os clientes.

Mineração e segurança nacional

O vice-presidente executivo da Vale, Sami Arap, ressaltou que Brasil e Estados Unidos têm demonstrado grande sinergia no setor de mineração. Para o executivo, a área deve ser tratada como estratégica e ligada à segurança nacional, por ter aplicações em diversos segmentos da economia.

Wesley Batista, da JBS, também defendeu o fortalecimento da relação bilateral. Segundo ele, a relação entre Brasil e Estados Unidos tem um “fit total”. O empresário afirmou que os dois países têm muito em comum: o Brasil pode aprender com os Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos podem explorar negócios em parceria com o Brasil.

CNI apresenta 30 propostas para aproximar Brasil e EUA

Durante o evento, a CNI apresentou um documento com 30 sugestões para melhorar as relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos. Entre as propostas estão a redução de barreiras tarifárias e não tarifárias, o fomento a investimentos em minerais críticos, a cooperação para pesquisa e produção de medicamentos e a melhoria do ambiente de negócios por meio de um acordo para evitar bitributações.

O presidente da CNI, Ricardo Alban, afirmou que o Brasil possui uma capacidade “fabulosa” de atrair investimentos externos. Ele defendeu que o país avance em políticas bilaterais, mas também mantenha instrumentos de defesa comercial.

“O que os EUA estão fazendo é proteger sua indústria”, disse Alban.

O dirigente da CNI também comentou o ambiente político recente entre os dois países. Segundo ele, “ninguém esperava” que pudesse haver, na semana passada, um movimento de entendimento entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Alban afirmou ainda enxergar um ambiente positivo para que Brasil e Estados Unidos cheguem a um acordo sobre as tarifas, em um momento em que empresários dos dois países buscam ampliar a cooperação econômica e reduzir obstáculos ao comércio bilateral.