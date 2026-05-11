Analista da BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, prevê vitória de Lula em 2026

247 - O analista responsável pela América Latina na BlackRock, Aitor Jauregui, afirmou em uma conferência fechada para investidores em Nova York que o presidente Lula deve se reeleger neste ano, em um cenário marcado por avaliação positiva sobre a economia brasileira.

Segundo a coluna de Thaís Bilenky no UOL, pessoas presentes nesta segunda-feira (11) à sede da maior gestora de ativos do mundo relataram que Jauregui demonstrou otimismo em relação à América Latina, com destaque para os indicadores econômicos do Brasil.

Na avaliação atribuída ao analista, a economia segue tendo peso relevante na decisão do eleitorado, o que torna difícil retirar do atual presidente a vantagem na disputa. O nome do senador Flávio Bolsonaro, até o momento apontado como principal concorrente de Lula, não foi citado por Jauregui nem pelos demais participantes da conferência.

Brazilian Week reúne investidores em Nova York

A BlackRock abriu a chamada Brazilian Week, semana de eventos promovidos por bancos, empresas e organizações brasileiras em Nova York. A conferência reuniu banqueiros, políticos, advogados e analistas brasileiros interessados no cenário econômico e político do país.

Também participou da mesa Chris Garman, diretor da consultoria Eurasia para as Américas. Ele apresentou avaliação semelhante sobre o momento político de Lula e apontou um contexto internacional favorável ao presidente.

De acordo com o relato, Garman afirmou que a relação de Lula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está em bom momento. Ele também avaliou que a visita do presidente brasileiro à Casa Branca teve repercussão positiva e surpreendeu favoravelmente os observadores.