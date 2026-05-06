XP vê dólar em tendência de queda e projeta recuo até R$ 4,76

247 - O dólar acumula queda de 10,2% em 2026 em meio ao enfraquecimento global da moeda estadunidense, movimento associado às políticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo análise da XP Investimentos, há espaço para nova desvalorização frente ao real, com possibilidade de a cotação atingir R$ 4,76.

Segundo a revista Veja, o estudo considera apenas indicadores gráficos e médias móveis, sem incorporar fatores de análise fundamentalista, como juros e variáveis macroeconômicas. De acordo com o relatório, o dólar mantém tendência de baixa sustentada pelas médias móveis de 21 e 200 dias. O rompimento do patamar de R$ 4,98 teria aberto espaço para a formação de um novo suporte em R$ 4,87.

Cenário técnico do dólar

Segundo o analista Gilberto Coelho, autor do relatório da XP, caso o dólar perca o nível de R$ 4,87, a moeda pode avançar para uma nova faixa de baixa, com projeção de R$ 4,76, considerada o piso estimado para o ano no cenário atual da análise técnica. Por outro lado, o estudo também aponta que o cenário pode se inverter caso o dólar retome força no mercado.

Se a cotação ultrapassar R$ 5,06, haveria sinal de reversão da tendência de baixa. Nesse caso, o movimento poderia levar a moeda a um novo patamar de valorização, com teto projetado na faixa de R$ 5,20, caso o fluxo comprador se intensifique.

Ainda segundo o relatório da XP Investimentos, o Índice de Força Relativa (IFR) segue apontando trajetória de queda, mesmo com a moeda estadunidense em região considerada de sobrevenda, o que ainda sustenta o viés de baixa no curto prazo.