Empreendedorismo impulsiona economia e é celebrado por Lula em encontro no Planalto

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, na sexta-feira (9), o presidente do Sebrae, Décio Lima, em uma reunião no Palácio do Planalto marcada pela avaliação do atual momento econômico do país e pelo reconhecimento do papel estratégico dos pequenos negócios. No encontro, foram discutidos temas como a força do empreendedorismo, a geração de empregos e o desempenho do comércio exterior brasileiro.

A informação foi divulgada originalmente pela Agência Sebrae de Notícias, que acompanhou a agenda e detalhou os dados apresentados durante a visita institucional. Segundo Lula, compreender a relevância do empreendedorismo é essencial para entender a fase vivida pelo Brasil, sustentada por milhões de empreendedores que movimentam a economia, criam oportunidades e fortalecem o desenvolvimento local.

Durante a conversa, o presidente ressaltou que esse protagonismo dos pequenos negócios está diretamente ligado a uma política de inclusão que amplia o acesso ao crédito, ao conhecimento e às oportunidades. A combinação desses fatores, de acordo com a avaliação apresentada, contribui para o aumento da renda e para um ambiente de maior confiança entre trabalhadores e empreendedores em todo o país.

Décio Lima enfatizou que o Sebrae e as micro e pequenas empresas têm participação central nesse cenário positivo. Ele destacou os números do mercado de trabalho e a capacidade de geração de empregos formais pelos pequenos negócios ao longo do ano. “Vivemos o ano mais empreendedor da história do país, quando as micro e pequenas empresas seguem proporcionando trabalho e renda: somente no mês de novembro de 2025, os pequenos negócios foram responsáveis por sete em cada 10 empregos formais gerados”, afirmou.

O presidente do Sebrae também celebrou o desempenho acumulado ao longo de 2025, apontando uma sequência de indicadores favoráveis em diversas áreas da economia. “No ano passado reunimos uma sequência consistente de indicadores positivos, é preciso reconhecer que, por trás desses resultados, há muita gente trabalhando duro, com compromisso e com a convicção de que o Brasil precisa reconhecer a própria força, suas riquezas e sua enorme capacidade produtiva, tendo os pequenos negócios como grandes protagonistas”, disse Décio Lima.

Os dados apresentados reforçam essa avaliação. Em 2025, o Sebrae realizou 64 milhões de atendimentos, superando o volume registrado em 2024. No campo da competitividade, as ações do programa Brasil Mais Produtivo resultaram em um aumento médio de 27,7% na produtividade dos pequenos negócios atendidos.

A educação empreendedora também avançou de forma significativa, alcançando mais de 8 milhões de estudantes por meio de iniciativas de orientação e capacitação. Já no acesso a mercados, as ações voltadas à internacionalização de pequenos negócios geraram 93 milhões de oportunidades comerciais ao longo do ano.

Ao final, Décio Lima reforçou o caráter histórico do período vivido pelo país. “Vivemos o ano mais empreendedor da história do país, com mais de 4,9 milhões de novos pequenos negócios abertos, um recorde. Com isso, o presidente Lula destacou o reconhecimento e a força do empreendedorismo brasileiro, que atua diretamente na política de inclusão, gerando empregos e renda”, afirmou.