Sebrae/PR apresenta guia gratuito com tendências de IA para pequenos negócios

247 - O avanço acelerado das tecnologias digitais tem transformado a forma como empresas operam, se relacionam com clientes e tomam decisões estratégicas. Nesse cenário, o Sebrae do Paraná lançou um novo Guia de Tendências – Especial Inteligência Artificial, com foco em apoiar pequenos negócios na incorporação prática da IA em suas rotinas e estratégias.

A informação foi divulgada pela Agência Sebrae de Notícias (ASN Nacional), que detalha que o material é gratuito e reúne 10 tendências de mercado, apresentadas a partir de análises de comportamento de consumo e ilustradas com histórias de sucesso de empreendimentos que já aplicam soluções baseadas em inteligência artificial.

O objetivo do guia é ampliar o acesso dos pequenos empresários às oportunidades oferecidas pela tecnologia, como a otimização de tarefas, o aumento da produtividade e o apoio qualificado à tomada de decisões. Dados da pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2024, realizada no Brasil com apoio do Sebrae, indicam que 80% dos empreendedores iniciais planejavam intensificar o uso de tecnologias digitais nos seis meses seguintes ao levantamento. Ao mesmo tempo, 60% demonstravam preocupação com o uso da inteligência artificial.

Segundo a consultora do Sebrae/PR, Bianca Scharneski, o guia foi estruturado para responder a esse cenário de dúvidas e expectativas. “Com o guia, buscamos aprofundar, de forma prática, os comportamentos de consumo e trazer histórias de sucesso de outros empreendimentos que estão aplicando tendências em suas operações”, afirma.

Entre as tendências abordadas está a análise de sentimento, que permite à inteligência artificial identificar características do perfil do cliente, como traços de ansiedade, extroversão ou indecisão. A partir dessas informações, as empresas podem ajustar o tom das mensagens de marketing, aprimorar recomendações de produtos e até desenhar um caminho de compra mais confortável para o consumidor.

O guia também destaca a importância da transparência no uso da IA. Com o avanço das tecnologias, cresce a dificuldade de identificar o que é conteúdo criado artificialmente, o que pode gerar desconfiança. Nesse contexto, a adoção de práticas transparentes é apontada como essencial para fortalecer a relação com o público e evitar a sensação de engano.

Bianca Scharneski ressalta ainda que, embora as tecnologias evoluam rapidamente, os comportamentos de consumo tendem a se manter por períodos mais longos. “Identificamos que existem inseguranças e dúvidas vindas dos empreendedores. Mas, essas oportunidades podem se traduzir em um aumento de competitividades por parte dos pequenos negócios”, destaca.

Na prática, o guia já vem sendo utilizado por empresas paranaenses. Em Toledo, no Oeste do estado, a I.PRO, plataforma especializada na estruturação de modelos de negócio e inovação aplicada, incorporou o material às atividades da equipe. O sócio do empreendimento, Tiago Rockembach, relata que o conteúdo contribuiu diretamente para a organização do trabalho interno. “Nossa equipe, já sensibilizada e desenvolvida para o uso de IA, encontrou no Guia um caminho prático para ganhar tempo e direcionar o uso das ferramentas com muito mais assertividade. Sua organização objetiva e inteligente permite relacionar diferentes soluções com eficiência e foco nos resultados”, afirma.

A empresa mantém uma trajetória de parceria com o Sebrae/PR e utiliza diferentes materiais disponibilizados pela instituição. “Um exemplo prático foi a utilização combinada de ferramentas de IA generativa, análise de sentimento e automação de fluxos, hoje incorporadas em um produto recém-lançado que é voltado ao aculturamento, desenvolvimento e retenção de talentos”, diz Rockembach.

Os Guias de Tendências do Sebrae/PR reúnem análises e mapeamentos de padrões que influenciam o consumo e o posicionamento de marcas em diferentes regiões do mundo. Os materiais apresentam dados, cenários e ideias aplicáveis à realidade de quem empreende e são atualizados anualmente, com acesso disponibilizado pela instituição.