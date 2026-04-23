Alencar Santana: 'Tarcísio é uma farsa na segurança pública'

247 - O deputado federal Alencar Santana (PT-SP) afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, “é uma farsa na segurança pública” ao comentar o aumento de mortes causadas por policiais militares no estado.

Em entrevista ao jornalista Leonardo Sobreira, à TV 247, Alencar também abordou a aprovação da admissibilidade da PEC do fim da escala 6x1 na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, criticou a oposição, falou sobre anistia aos golpistas do 8 de Janeiro e projetou vitória de Fernando Haddad nas eleições ao governo paulista em 2026.

Ao comentar dados sobre o aumento de mortes causadas por policiais militares em São Paulo, o parlamentar classificou a política do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) como "farsa".

“Totalmente uma farsa. Tarcísio, além de ter as mãos manchadas de sangue, porque é um governador que prega a violência policial, estimula”, afirmou.

Segundo o deputado, a atual política de segurança pública incentiva ações violentas e não oferece proteção real à população.

“Ao mesmo tempo, nós não temos segurança. Você não consegue andar com o celular. As pessoas têm medo de ficar numa esquina, de descer do carro, de estar fazendo uma caminhada”, declarou.

Alencar Santana também questionou a formação dada aos policiais militares no estado e mencionou o caso de uma policial de 21 anos envolvida na morte de Thawanna da Silva Salmázio durante abordagem.

“Acabou de sair da escola de formação. O que ela aprendeu lá? Que esse tipo de conduta é normal”, disse, reforçando que os afastamentos administrativos não resolvem o problema estrutural.

“Não adianta afastar só um e continuar com a mesma política”, afirmou.





Haddad pode vencer em São Paulo

Ao analisar o cenário eleitoral paulista, Alencar Santana disse acreditar em vitória do ex-ministro Fernando Haddad contra Tarcísio de Freitas.

“Nós vamos ganhar essa eleição em São Paulo. Fernando Haddad será governador”, declarou.

Segundo ele, a comparação entre os investimentos do governo federal e a gestão estadual será decisiva em 2026.

“Aquilo que o Tarcísio diz que é ele que está fazendo, na verdade só se viabilizou porque o governo Lula foi generoso com São Paulo”, afirmou.





Projeto contra multas do Free Flow

O deputado anunciou que apresentou projeto para suspender multas aplicadas a motoristas em São Paulo pelo sistema Free Flow.

“O governador Tarcísio prejudicou a vida de milhares de motoristas que estavam desinformados”, disse.

A proposta prevê prorrogação do pagamento dos pedágios e cancelamento das multas para condutores penalizados sem orientação adequada.





Fim da 6x1

O parlamentar também comentou a aprovação da admissibilidade na Comissão de Constuição e Justiça, a CCJ, da proposta que acaba com a escala 6x1 na Câmara.

“Foi uma vitória nossa, uma vitória do governo Lula, uma vitória dos trabalhadores”, declarou.

Para Alencar Santana, a oposição atuou para atrasar a tramitação e só passou a discutir compensações ao setor empresarial quando percebeu que a proposta avançaria.

“Eles perceberam que a coisa ia andar, que não tem volta, que ia ser algo inevitável acontecer, eles começam a falar em compensação”, afirmou.





Contra benefícios amplos a empresários

O deputado rejeitou a tese de compensações generalizadas aos empregadores pela redução da jornada. Segundo ele, reformas anteriores retiraram direitos dos trabalhadores sem qualquer contrapartida.

“Quando houve a reforma da Previdência, os trabalhadores perderam. Houve compensação? Quando houve a reforma trabalhista, os trabalhadores perderam. Houve compensação aos trabalhadores?”, questionou.

Ele defendeu que casos específicos podem ser analisados, mas sem benefícios universais.





Anistia a golpistas

Alencar Santana alertou que o debate sobre anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de Janeiro continua em andamento no Congresso Nacional.

“Parece que a questão da anistia está morta, mas não está. Eles ainda querem anistiar o Bolsonaro e os golpistas”, afirmou.

Segundo o deputado, eventual derrubada de veto presidencial em projeto ligado à dosimetria penal pode beneficiar também criminosos condenados por outros delitos graves.

“Isso será um sinal de impunidade”, disse.