Altman: fortalece-se a chance de vitória de Lula em primeiro turno

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Breno Altman afirmou ser real a possibilidade de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer as eleições de outubro no primeiro turno. Altman fez uma análise das últimas pesquisas que apontam vitória de Lula na primeira etapa do pleito: Datafolha , divulgada na última quinta-feira (26), e BTG/FSB divulgada na segunda-feira (30).

“As eleições estão caminhando para ter um turno só por falta de candidatos. Na prática, nós temos só três candidatos. Dois candidatos que formam uma bipolaridade [Lula e Bolsonaro] e um candidato fraquinho, que é o Ciro Gomes”, pontuou.

Altman destaca que este cenário está sendo construído e pode mudar até o dia das eleições. “Podemos ter surpresas. É necessário saber que tipo de apoio terá a Simone Tebet, se o próprio bolsonarismo, de alguma maneira, não vai fazer com que parte do voto de oposição ao Bolsonaro, em vez de ir para o Lula, vá para a Simone Tebet ou mesmo para o Ciro Gomes, de tal maneira que o Bolsonaro evitasse uma derrota no primeiro turno”, destacou.

O jornalista faz uma comparação com as eleições colombianas . “Isolada, a extrema-direita corre o risco de perder no primeiro turno e ela consegue alimentar uma falsa oposição que divida os votos do outro lado para ela poder passar para o segundo turno”, finalizou.

