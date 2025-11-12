TV 247 logo
      Carlos Zarattini: Derrite quase cometeu um absurdo no PL Antifacção

      Deputado afirma que o governo do presidente Lula obteve uma importante vitória nas discussões sobre o PL Antifacção. Assista à entrevista na TV 247

      Guilherme Derrite em coletiva de imprensa na Câmara dos Deputados - 11/11/2025 (Foto: Marina Ramos/Ag.Câmara)

      247 - O deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) afirmou, em entrevista à TV 247, que lideranças da Câmara garantiram que não irão alterar significativamente o projeto de lei (PL) Antifacção, enviado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso. 

      Ao comentar a atuação do relator, Guilherme Derrite, e do presidente da Câmara, Hugo Motta, Zarattini avalia que o recuo na legislação, que pretendia tipificar facções como terroristas e comprometer a Polícia Federal, representa uma vitória para o governo Lula. 

      "Pela reunião que tivemos na sala da presidência [da Câmara] não deve haver nenhuma grande distorção em relação ao projeto do governo. É uma vitória do governo, do Congresso e das redes, que se posicionaram contra a nova lei da blindagem que abriria as portas para a intervenção externa", disse o deputado. 

