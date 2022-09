Cesar Calejon: "nos próximos dias, temos como missão primária converter um único voto para Lula"

Apoie o 247

247 - Em participação na TV 247, o jornalista e escritor Cesar Calejon falou do atual cenário eleitoral, que mostra Lula (PT) com larga vantagem na liderança para a disputa presidencial , e destacou a necessidade de se tentar converter 'um único voto' até o dia 2 para viabilizar uma vitória do ex-presidente petista em primeiro turno.

"Havendo segundo turno a gente precisa ir forte. O importante é ressaltar que o Lula está posicionado para ganhar a eleição, seja no primeiro ou segundo turno. Parece muito difícil que isso não aconteça. Precisamos fazer um vira voto até o dia 2. Nos próximos dias, o que temos como missão primária é converter um único voto. E não precisa ser cirista. Pode ser uma pessoa que está indecisa ou uma pessoa que está se mostrando apática", afirmou Calejon.

O jornalista também analisou a postura 'comedida' de Jair Bolsonaro (PL) na ONU como uma estratégia adotada pelo chefe do Executivo brasileiro para evitar um desgaste ainda maior de sua imagem: "Bolsonaro tentou se controlar porque percebeu que a situação está se tornando cada vez mais insustentável e caminha para uma derrota. Quanto mais agressivo ele for nesse momento, mais incisiva vai ser a contestação que ele vai receber, uma vez que ele já não esteja ocupando o cargo de presidente da República. Ele já está se recalculando para de alguma forma enfrentar as consequências que ele sabe que será confrontado."

