"Esse inquérito é uma bomba no colo do Sérgio Moro", diz Moisés Mendes sobre revelações de Tony Garcia

247 - O jornalista Moisés Mendes afirmou que o inquérito aberto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli contra o ex-juiz parcial e senador Sergio Moro (União Brasil-PR), para apurar irregularidades no uso de Tony Garcia como agente infiltrado, cai como "uma bomba no colo" de Moro.

Para o jornalista, o que será relevado por Tony Garcia ao longo do inquérito trará luz aos métodos de atuação de Moro na Lava Jato já conhecidos, mas não antes detalhados: “Moro foi o cara que grampeou a conversa com a [então] presidente da República [Dilma Rousseff] com Lula ilegalmente, foi o cara que criminosamente passou esse grampo que não deveria ser feito para a Globo. Além da escuta que ele autorizava que fizessem de advogados do Lula; ele ouviu conversas do [atual ministro do STF] Cristiano Zanin. Então os métodos do Sérgio Moro já conhecidos vão ter agora algum detalhamento nesse caso”.



Em entrevista à TV 247, Mendes sugere que o timing do inquérito torna-se crucial para Moro, uma vez que coincide com a iminente decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) em relação a duas ações contra ele por abuso de poder econômico e caixa dois, crimes eleitorais que serão julgados em breve . “Moro está se encaminhando para ser um cara sem poder algum. Ele vai perder mandato, imunidade, poder político e toda essa parceria que ele já está perdendo que está no entorno dele”, conclui o jornalista.

