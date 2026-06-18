Gleisi afirma que Paraná não é estado de direita e vê espaço para avanço do campo progressista

247 - A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) afirmou que o Paraná não pode ser definido como um estado de direita e defendeu que as forças progressistas têm condições de ampliar sua presença política na região. Em entrevista ao programa Boa Noite 247, ela argumentou que a trajetória eleitoral paranaense demonstra a existência de um eleitorado diversificado e aberto à disputa de ideias.

Segundo Gleisi, a classificação do estado como um reduto conservador ignora fatos importantes da história política local. Como exemplo, ela lembrou as três eleições de Roberto Requião para o governo estadual.

“Não acho que o Paraná seja de direita e ponto. Até porque o Requião foi eleito três vezes governador nesse estado.”

A parlamentar também destacou que o Partido dos Trabalhadores já administrou importantes municípios paranaenses, entre eles Londrina, Maringá e Ponta Grossa. Para ela, esses resultados comprovam que existe espaço para propostas progressistas em diferentes regiões do estado.

Ao analisar o cenário político recente, Gleisi afirmou que o PT enfrentou um período de forte desgaste provocado pelos ataques dirigidos ao partido e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na avaliação da deputada, a falta de espaço para o contraditório durante os anos da Operação Lava Jato contribuiu para consolidar uma narrativa negativa contra o campo progressista.

“Na época em que o Lula estava sendo perseguido, ninguém dava espaço para a gente falar.”

Ela ressaltou que o Paraná esteve no centro dos acontecimentos ligados à Lava Jato, o que teria intensificado os efeitos da campanha de desgaste político contra o partido.

“Toda a demonização que fizeram contra a gente aqui foi muito forte e nós enfrentamos isso. Conseguimos sair dessa situação mostrando a verdade e os fatos, tanto que o Lula foi eleito presidente novamente.”

Apesar das dificuldades enfrentadas nos últimos anos, Gleisi afirmou que o PT conseguiu recuperar parte de sua força política no estado. Ela citou o desempenho eleitoral recente da legenda, que ampliou sua representação nas esferas federal e estadual, como sinal de que o partido voltou a dialogar com parcelas importantes da população.

A deputada também defendeu a necessidade de fortalecer a interlocução com os paranaenses e afirmou que o estado possui relevância econômica suficiente para ocupar posição mais destacada no debate nacional.

“O Paraná é um estado que produz muita riqueza, que tem uma gente muito trabalhadora, mas que está mal posicionado no plano nacional.”

Na entrevista, Gleisi criticou a atuação política do senador Sérgio Moro. Segundo ela, o parlamentar não tem apresentado propostas concretas para o desenvolvimento do estado e concentra sua atuação na oposição ao governo federal.

“Ele é uma pessoa de uma nota só. Quero derrotar o Lula, tem que derrotar o PT. Toda vez que ele fala, esse é o programa dele.”

A parlamentar avaliou, contudo, que o ambiente político atual é mais favorável ao debate de ideias do que em anos anteriores. De acordo com ela, há disposição crescente da população para ouvir diferentes posições e discutir os rumos do estado e do país.

“Há uma abertura de conversa, de diálogo e de disputa da opinião no estado. Isso é muito importante.”

Gleisi também destacou investimentos federais e programas sociais em andamento no Paraná, argumentando que as ações do governo Lula têm produzido resultados concretos para a população.

“Nunca teve tantas entregas como nós estamos tendo agora em vários programas sociais.”

Embora reconheça que a disputa política no estado continua desafiadora, a deputada afirmou estar otimista com as perspectivas para os próximos anos. Segundo ela, o contato frequente com lideranças e moradores de diversas regiões reforça a percepção de que existe espaço para ampliar o diálogo e fortalecer a presença das forças progressistas.

“É um quadro difícil de disputa, claro, mas é disputável. Tenho andado muito pelo estado e sinto que há muita abertura para que a gente faça esse diálogo.”

Ao concluir, Gleisi manifestou confiança na possibilidade de o Paraná recuperar protagonismo político no cenário nacional.

“Temos condições de reverter isso, ter um posicionamento melhor do Paraná e fazer com que o estado tenha protagonismo político também no cenário nacional.”