Alvaro Dias lidera disputa ao Senado no Paraná, mostra pesquisa

247 – O ex-governador Alvaro Dias (MDB-PR) lidera a disputa ao Senado no Paraná, segundo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira (10), que mostra o ex-governador à frente na corrida por uma das duas vagas do estado no Senado em 2026 e aponta empate técnico entre Deltan Dallagnol (Novo), Gleisi Hoffmann (PT), Filipe Barros (PL) e Alexandre Curi (Republicanos) na disputa pela segunda cadeira. As informações foram publicadas pelo Metrópoles.

De acordo com a pesquisa, Alvaro Dias aparece com 37,7% das intenções de voto. Na sequência, estão Deltan Dallagnol (Novo), com 28,1%; Gleisi Hoffmann (PT), ministra da Secretaria de Relações Institucionais, com 25,2%; Filipe Barros (PL), com 24,2%; e Alexandre Curi (Republicanos), com 23,4%.

Cristina Graeml (PSD) registra 13,1%, seguida por Dr. Rosinha (PT), com 7,6%, e Hauly (Podemos), com 3,5%. Os eleitores que responderam nenhum, branco ou nulo somam 7,3%, enquanto 4,9% não souberam ou não opinaram.

O levantamento também mostra mudança em relação à rodada anterior, realizada em maio. Naquele momento, Alvaro Dias tinha 42,6%, enquanto Deltan Dallagnol somava 19,7%. No novo cenário, Dias segue na liderança, mas Dallagnol amplia sua pontuação e aparece numericamente à frente dos demais nomes que disputam a segunda vaga.

Disputa sem Alvaro Dias tem empate técnico

Em um cenário sem Alvaro Dias, a pesquisa aponta uma disputa ainda mais equilibrada. Deltan Dallagnol aparece com 30,5%, seguido de Filipe Barros, com 30%, Alexandre Curi, com 28,9%, e Gleisi Hoffmann, com 27,9%. Os quatro estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro.

Nesse cenário, Cristina Graeml marca 17,4%, Dr. Rosinha aparece com 11,6% e Hauly registra 4,7%. Os votos em nenhum, branco ou nulo chegam a 8,8%, enquanto 6% dos entrevistados não souberam ou não opinaram.

Na rodada anterior, também sem a presença de Alvaro Dias, Filipe Barros tinha 30% das intenções de voto, enquanto Deltan Dallagnol registrava 29,3%. A nova pesquisa mantém o quadro de forte equilíbrio entre os principais nomes testados para a disputa ao Senado pelo Paraná.

Moro lidera cenários para o governo do Paraná

O mesmo levantamento também avaliou a disputa pelo governo do Paraná em 2026. Segundo o Paraná Pesquisas, o senador Sergio Moro (PL) lidera todos os cenários testados para o Palácio Iguaçu.

No primeiro cenário, Moro aparece com 42,3% das intenções de voto. Requião Filho (PDT) vem em seguida, com 19,9%, seguido por Rafael Greca (MDB), com 13,9%, Sandro Alex (PSD), com 10,7%, Tony Garcia (DC), com 1,4%, e Luiz França (Missão), com 0,9%.

Nesse cenário, 6,8% dos entrevistados responderam nenhum, branco ou nulo, enquanto 4,1% não souberam ou não opinaram. Em maio, Sergio Moro tinha 39,3%, e Requião Filho aparecia com 26,1%.

Em outra simulação, sem Rafael Greca, Moro chega a 47,3% das intenções de voto. Requião Filho marca 23,5%, Sandro Alex aparece com 12,8%, Tony Garcia tem 1,9% e Luiz França registra 1,5%. Nenhum, branco ou nulo somam 7,5%, e 5,4% não souberam ou não opinaram.

Na pesquisa anterior, sem Rafael Greca, Moro tinha 49,2%, enquanto Requião Filho registrava 23,7%. Os números indicam que o senador permanece numericamente à frente nos cenários testados para o governo estadual.

Dados da pesquisa

O levantamento foi realizado pelo Paraná Pesquisas e ouviu 1.500 eleitores em 56 municípios do Paraná entre os dias 7 e 9 de junho de 2026. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o código PR-06978/2026.