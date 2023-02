"Hoje há risco de uma terceira guerra mundial", diz Brian Mier

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista estadunidense Brian Mier comentou a nova escalada de tensões internacionais que podem levar à III Guerra Mundial, como a visita surpresa do presidente dos EUA, Joe Biden, à Ucrânia em meio à guerra contra a Rússia e o anúncio de que a Rússia está suspendendo a participação no Tratado Novo Start , sobre redução de armas nucleares.

“Você não pode manter um acordo dessa natureza (o Novo Start) quando tem um país fazendo guerra contra você, como no caso da Rússia agora. Então o que isso significa é que a Rússia pode detonar uma arma nuclear numa forma de teste na Sibéria nas próximas semanas, numa amostra de força, para lembrar à Otan e aos EUA que estão lidando com uma potência nuclear fortíssima. E isso aumenta o risco de uma guerra nuclear”, avaliou o jornalista.

O jornalista também falou sobre os comentários de Donald Trump, segundo quem 'o mundo nunca esteve tão perto de uma Terceira Guerra Mundial como agora’ : “com certeza (estamos próximos de uma guerra). Só que não foi Trump que descobriu isso. Todo mundo está falando isso o tempo todo. Trump está fazendo picaretagem política, ele está dizendo que pode parar a guerra em 24 horas, que é só ele falar com os dois lados para parar a guerra, mas ele nunca conseguiu parar guerra nenhuma. Ele tentou parar a guerra do Afeganistão quando era presidente e falhou completamente. Ele começou uma guerra iraniana. Então acho que o sentido está correto, mas o mensageiro está errado; ele está apenas lendo algo do Twitter e se gabando de super-poderes que não tem, de negociar.”

