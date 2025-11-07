“Infelizmente, as chacinas no Rio de Janeiro dão votos”, diz Wadih Damous

247 - O presidente da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e ex-deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, Wadih Damous, criticou duramente, em entrevista à TV 247, a chacina policial realizada no último dia 28 nos complexos do Alemão e da Penha, na capital fluminense, que deixou ao menos 121 mortos.

Damous lamentou a operação e avaliou que ela "não fugiu da normalidade" da lógica prevalente no enfrentamento ao crime, o que, segundo ele, deve passar por uma análise histórica e social. "É uma limpeza étnica", afirmou.

Ele também lamentou o uso eleitoreiro dos massacres na política brasileira. “Infelizmente, as chacinas no Rio de Janeiro dão votos”, ponderou. Assista: