      “Infelizmente, as chacinas no Rio de Janeiro dão votos”, diz Wadih Damous

      Presidente da ANS e ex-deputado do PT-RJ lamentou, em entrevista à TV 247, a lógica prevalente nas forças de segurança no enfrentamento ao crime. Assista

      Chacina no Rio; Wadih Damous (Foto: Agência Brasil)

      247 - O presidente da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) e ex-deputado federal pelo PT do Rio de Janeiro, Wadih Damous, criticou duramente, em entrevista à TV 247, a chacina policial realizada no último dia 28 nos complexos do Alemão e da Penha, na capital fluminense, que deixou ao menos 121 mortos. 

      Damous lamentou a operação e avaliou que ela "não fugiu da normalidade" da lógica prevalente no enfrentamento ao crime, o que, segundo ele, deve passar por uma análise histórica e social. "É uma limpeza étnica", afirmou. 

      Ele também lamentou o uso eleitoreiro dos massacres na política brasileira. “Infelizmente, as chacinas no Rio de Janeiro dão votos”, ponderou. Assista:

