“Lamento que o governo Lula não aproveite a oportunidade de ouro para acabar com o GSI”, diz Breno Altman

247 - O jornalista Breno Altman comentou a situação envolvendo o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias - demitido após ter sido filmado circulando entre invasores bolsonaristas no 8 de janeiro em Brasília -, e avaliou que esta é uma “enorme oportunidade” para o presidente Lula (PT) desmontar o próprio GSI, que, segundo o jornalista, “é um pé das Forças Armadas dentro do governo”.

“O meu maior desconforto com o governo Lula é com a questão militar. E acho que o presidente dá alguns sinais de que não aproveitará esta enorme oportunidade para avançar contra uma das trincheiras da tutela militar do estado que é exatamente a existência do GSI. Embora esvaziado (pois a Abin passou para a alçada da Casa Civil), o GSI é um pé das FFAA dentro do governo. Em tese, o GSI coordena todas as ações de inteligência civil e militar e tem no seu comando, por lei, a indicação de um general”, disse Altman em entrevista à TV 247.

>>> GSI colocou sob sigilo relatório que alertava para "deslocamento" de bolsonaristas para Brasília dois dias antes do 8 de janeiro

O jornalista complementou sua fala defendendo que os sistemas de inteligência brasileiros devem ter civis em seu comando: “essa situação com o general GDias abre a oportunidade para o presidente Lula fazer exatamente como foi feito pela presidente Dilma: acabar com o GSI, que depois foi recriado por Michel Temer. Não faz nenhum sentido a existência do GSI. Um país tem que ter sistemas de inteligência civis, absolutamente sob o controle de civis. Outra coisa é inteligência militar. Cada uma das três Forças tem suas próprias inteligências para fins militares, com estratégias de defesa nacional. Mas os sistemas de inteligência interno e externo do país têm que estar sob o controle de civis [...] de altíssima confiança do presidente da República”. Assista no vídeo abaixo:

