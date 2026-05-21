“O povo voltou a ter proteção social com Lula”, diz Paulo Okamotto

247 - em entrevista ao programa Brasil Agora, da TV 2447, o ex-presidente do Instituto Lula e da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamotto, afirmou que o governo do presidente Lula retomou políticas de proteção social e voltou a priorizar a população mais vulnerável do país.

Liderança histórica do Partido dos Trabalhadores, Okamotto foi um dos fundadores da legenda nos anos 1980 e participou diretamente da estruturação política do partido ao lado de Lula.

Em entrevista, ele declarou que o governo federal vem atuando para reconstruir programas sociais e ampliar o acesso da população a direitos básicos.

“O povo voltou a ter proteção social com Lula”, afirmou.

Segundo ele, o governo trabalha para combater a pobreza, a fome e a desigualdade por meio de investimentos públicos e fortalecimento da rede de assistência social.

“Ele está transformando a vida dessas pessoas mais humildes, das pessoas mais pobres que estavam desassistidas, em pessoas que são hoje minimamente assistidas”, declarou.

Okamotto citou medidas como valorização das aposentadorias, distribuição de medicamentos, ampliação do atendimento a idosos e pessoas com deficiência e programas educacionais voltados à permanência dos jovens nas escolas.

O dirigente também destacou a ampliação da educação em tempo integral e o programa Pé-de-Meia como iniciativas importantes para garantir oportunidades às novas gerações. “É importante o pessoal continuar estudando”, disse.

Na avaliação de Okamotto, políticas de inclusão social são fundamentais para o desenvolvimento econômico do país.

“Você só vai ter um país que cresça, um país que tenha classe média forte, se você não tiver essa quantidade de pessoas passando necessidades”, afirmou.

Ele ainda defendeu que o governo Lula mantém um projeto de longo prazo voltado à geração de empregos, fortalecimento industrial e crescimento sustentável da economia brasileira.

Além de sua trajetória política no PT e no Instituto Lula, Okamotto também integrou o Sebrae durante o primeiro mandato presidencial de Lula, assumindo a presidência da entidade entre 2005 e 2010.