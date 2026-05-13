Classe média começa a melhorar percepção sobre o governo Lula, indica Quaest

247 - A nova pesquisa Genial/Quaest mostra sinais de melhora gradual da percepção sobre o governo Lula em setores urbanos e de classe média, considerados estratégicos para a disputa eleitoral de 2026. Segundo o levantamento, o presidente apresentou recuperação entre eleitores com ensino médio e renda intermediária, segmentos que haviam demonstrado maior desgaste nos últimos meses.

Na faixa entre dois e cinco salários mínimos, Lula voltou a crescer nas intenções de voto e reduziu diferenças em cenários mais competitivos. No cenário de primeiro turno, o presidente aparece com 37% das intenções de voto nesse segmento, contra 34% de Flávio Bolsonaro. Já no segundo turno contra o senador bolsonarista, Lula chega a 40%, ante 44% do adversário, reduzindo a distância em relação aos levantamentos anteriores.

Entre eleitores com ensino médio, o governo também apresentou melhora na avaliação positiva e redução da rejeição. A aprovação do governo nesse grupo subiu de 37% em abril para 42% em maio, enquanto a desaprovação caiu de 57% para 53%. No cenário de segundo turno contra Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 37% entre eleitores com ensino médio, contra 44% do adversário, desempenho superior ao registrado em meses anteriores.

Os números sugerem que a combinação entre melhora das expectativas econômicas, redução do desemprego e estabilização política começa a produzir efeitos em setores urbanos mais sensíveis ao custo de vida e à percepção econômica.

A pesquisa também mostra melhora moderada no humor econômico da população. A expectativa de melhora da economia nos próximos 12 meses permaneceu em 40%, enquanto a percepção de piora caiu para 27%. Além disso, 38% afirmam que está mais fácil conseguir emprego hoje do que há um ano, índice que vinha em trajetória de crescimento desde o segundo semestre de 2025.

Outro dado relevante para o governo é o impacto positivo de programas econômicos voltados à população de renda média e baixa. O novo Desenrola 2.0 é visto como uma boa ideia por 50% dos entrevistados, enquanto 57% afirmam já ter ouvido falar do programa.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 8 e 11 de maio de 2026, com 2.004 entrevistas presenciais em todo o país. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.