Quaest: melhora da economia impulsiona recuperação política de Lula

247 – A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira mostra que a melhora gradual da percepção econômica dos brasileiros começa a impulsionar a recuperação política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento indica aumento da confiança no futuro da economia, melhora da percepção sobre os rumos do País e recuperação da avaliação do governo federal.



Segundo a pesquisa, o percentual de brasileiros que acreditam que o Brasil está indo na direção certa subiu de 34% para 38%, enquanto os que avaliam que o País segue na direção errada caíram de 58% para 53%.



Ao mesmo tempo, a avaliação positiva do governo Lula avançou de 31% para 34%, enquanto a avaliação negativa recuou de 42% para 39%. A aprovação ao governo também melhorou: passou de 43% para 46%.



Os dados econômicos ajudam a explicar esse movimento. De acordo com o levantamento, 40% dos brasileiros acreditam que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses. Já os que esperam piora caíram para 27%.



A percepção sobre o mercado de trabalho também apresenta estabilidade em patamar mais favorável do que no ano passado. Hoje, 38% afirmam que está mais fácil conseguir emprego do que há um ano, enquanto 51% ainda consideram mais difícil — número abaixo dos picos registrados anteriormente.



Mesmo com a inflação dos alimentos ainda pressionando a população — 69% dizem que os preços subiram no último mês —, a pesquisa aponta sinais de melhora na percepção geral da economia.



Outro indicador relevante é a redução do pessimismo em relação ao poder de compra. Embora 69% ainda afirmem que hoje conseguem comprar menos do que há um ano, o índice caiu em relação aos piores momentos registrados anteriormente.



Para analistas políticos, o levantamento sugere que a recuperação gradual dos indicadores econômicos começa a produzir efeitos eleitorais e políticos mais concretos para o governo Lula, especialmente entre setores moderados e independentes do eleitorado.



A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros entre os dias 8 e 11 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

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