Lula se recupera na pesquisa Quaest e tem vantagem numérica sobre Flávio Bolsonaro no segundo turno

247 – A nova pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira mostra uma recuperação política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aponta vantagem numérica do petista sobre Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026. O levantamento também registra melhora nos índices de aprovação do governo e avanço da percepção positiva sobre os rumos do País.

Segundo a pesquisa, a desaprovação ao governo Lula caiu de 52% para 49%, enquanto a aprovação subiu de 43% para 46% em maio. É a primeira melhora mais consistente do presidente após meses de estabilidade em patamar negativo.

A avaliação geral do governo também apresentou recuperação. O percentual dos brasileiros que consideram a gestão positiva subiu de 31% para 34%, enquanto a avaliação negativa caiu de 42% para 39%.

Outro dado relevante do levantamento mostra mudança na percepção sobre o Brasil. O número de entrevistados que acreditam que o País está indo na direção certa aumentou de 34% para 38%, enquanto os que enxergam uma direção errada caíram de 58% para 53%.

Nos cenários eleitorais, Lula ampliou sua presença tanto na pesquisa espontânea quanto na estimulada. Na espontânea, o presidente subiu de 19% para 22%, enquanto Flávio Bolsonaro foi de 13% para 14%.

Já no cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 39% das intenções de voto, contra 33% de Flávio Bolsonaro. Em abril, o placar era de 37% a 32%.

O dado mais significativo aparece na simulação de segundo turno. Lula surge numericamente à frente de Flávio Bolsonaro, com 42% contra 41% do senador bolsonarista. Em abril, havia empate técnico e numérico entre os dois candidatos.

O presidente também venceria outros nomes da direita. Contra Romeu Zema, Lula lidera por 44% a 37%. Diante de Ronaldo Caiado, o placar é de 44% a 35%. Já contra Renan Santos, do Movimento Brasil Livre, Lula vence por ampla margem: 45% a 28%.

A pesquisa mostra ainda sinais de recuperação das expectativas econômicas. O percentual dos brasileiros que acreditam que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses ficou em 40%, enquanto os que esperam piora caíram para 27%.

Apesar de a inflação dos alimentos ainda aparecer como um fator de preocupação — 69% afirmam que os preços subiram no último mês —, o levantamento aponta melhora gradual da percepção sobre emprego e renda.

Outro ponto favorável ao presidente foi a repercussão do encontro de Lula com Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Segundo a pesquisa, 43% avaliam que Lula saiu politicamente mais forte após a reunião na Casa Branca, enquanto apenas 26% disseram que ele saiu mais fraco.

Além disso, 60% consideram que o encontro foi positivo para o Brasil, contra 18% que o classificaram como ruim.

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 brasileiros entre os dias 8 e 11 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.