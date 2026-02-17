“Política imperialista estrangula o sistema energético de Cuba”, denuncia Frei Betto

247 - O escritor e teólogo Frei Betto afirmou que Cuba vive hoje a situação mais grave desde a revolução de 1959, consequência direta do bloqueio econômico e das sanções intensificadas pelos Estados Unidos. Em entrevista aos jornlistas Mario Vitor Santos e Regina Zappa, na TV 247, ele classificou o cenário como resultado de uma estratégia geopolítica deliberada para asfixiar o país.

“Cuba tá vivendo em 67 anos de revolução o seu momento mais difícil”, afirmou ele, destacando que a crise energética é o centro do problema atual, já que o país depende de petróleo importado para manter praticamente toda a sua infraestrutura.

“Cuba tá vivendo um estrangulamento total do seu sistema energético. O país tá sendo realmente estrangulado", enfatizou.

Frei Betto atribuiu o agravamento da situação às decisões do governo de Donald Trump, que incluíram Cuba na lista de países que supostamente são "patrocinadores do terrorismo" e ampliaram pressões econômicas sobre parceiros comerciais da ilha.

“É uma política imperialista descomunal, como não se via desde os séculos passados”, relatou o religioso, que denunciou que a escassez de combustível já provoca efeitos em cadeia em diversos setores da sociedade cubana.

“Inclusive com suspensão de aula, suspensão de atendimentos médicos, eventos que estavam programados foram cancelados, um caos no transporte”, frisou.

“O lixo não pode ser recolhido porque os caminhões não têm combustível suficiente”, detalhou. Ele explicou que, em condições normais, Cuba consome cerca de 100 mil barris de petróleo por dia, mas produz apenas 40 mil, dependendo de importações, historicamente vindas de países como Venezuela, Rússia e Irã. A pressão tarifária dos Estados Unidos teria levado parte desses parceiros a reduzir o fornecimento.

“Qualquer país que enviar petróleo a Cuba terá um aumento substancial de tarifas, vários recuaram”, acrescentou.

Frei Betto comparou o bloqueio econômico a formas indiretas de guerra. “É outra maneira de estrangulamento de um povo. É uma forma de criar guerras de baixa intensidade”, disse.

Ele também destacou que, apesar das dificuldades, a população cubana tem histórico de resistência. “O povo cubano é muito resiliente, já passou por muitos momentos difíceis”, salientou.

Campanha de solidariedade

Frei Betto divulgou uma campanha de arrecadação para envio de medicamentos por meio do Instituto Cultivar, entidade vinculada ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que compra remédios no Brasil e os envia em grande escala à ilha.

“É muito importante todos nós agora intensificarmos os nossos protestos, a nossa solidariedade a Cuba”, conclamou.

Como doar para a campanha de solidariedade a Cuba

Caixa Econômica Federal

Chave PIX: Chave PIX: 11.586.301/0001-65

Outras informações: cultivar@institutocultivar.org.br