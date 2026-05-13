Reimont: “PT vai ampliar bancada no Rio e eleger seis deputados federais em 2026”

247 - O deputado federal Reimont (PT-RJ) afirmou que o Partido dos Trabalhadores deverá ampliar sua representação na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026 e projetou um crescimento da bancada petista no Rio de Janeiro. Em entrevista ao programa Bom Dia 247, o parlamentar declarou que o partido trabalha com a expectativa de eleger seis deputados federais no estado e ampliar também a bancada da federação formada por PT, PCdoB e PV.

“Nós aumentaremos a bancada. Eu não tenho dúvida disso. Nós elegeremos seis deputados só do PT. Acho que a gente vai avançar”, afirmou Reimont ao analisar o cenário eleitoral fluminense.

Segundo o deputado, o avanço eleitoral do PT no estado está ligado à recuperação da popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e à maior presença do partido nos municípios do interior do Rio de Janeiro. Reimont afirmou que o processo eleitoral começa a intensificar o debate político e a ampliar o alcance das ações do governo federal junto à população.

“Eu acho que ainda não está chegando como deveria chegar, mas já está chegando mais do que chegava. Agora começa o processo eleitoral e as pessoas começam a se interessar um pouco mais”, declarou.

O parlamentar destacou programas sociais e iniciativas do governo federal como fatores que podem fortalecer a candidatura de Lula e impulsionar candidatos aliados no estado. Ele citou ações na área da saúde, políticas de combate à fome e programas voltados para famílias endividadas como exemplos de medidas que começam a repercutir entre os eleitores.

Reimont também afirmou que o PT ampliou sua atuação política fora da capital fluminense. Segundo ele, a presença do partido no interior do estado é hoje mais estruturada do que em eleições anteriores.

“Eu fui eleito praticamente com votos da capital. Hoje conheço os noventa e dois municípios do estado. Tenho ido ao interior conversar com lideranças, prefeitos, vereadores e comunidades”, disse.

Ao comentar o cenário presidencial, o deputado avaliou que a tendência é de crescimento de Lula nas pesquisas eleitorais e de desgaste do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Para Reimont, o debate eleitoral deverá intensificar questionamentos sobre episódios envolvendo o entorno político do bolsonarismo.

“O Flávio Bolsonaro vai derreter. Acho que essa é a tendência daqui para frente nas pesquisas”, afirmou.

O deputado disse ainda que o principal desafio do campo progressista será ampliar a base de apoio do governo federal no Congresso Nacional. Segundo ele, a sustentação política de um eventual novo mandato de Lula depende diretamente da formação de uma bancada mais alinhada ao Executivo.

“O grande desafio nosso é ajudar o povo a entender que não se pode eleger o presidente Lula e não dar a ele uma bancada que sustente o seu mandato”, declarou.