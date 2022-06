Renato Freitas relata sua luta contra o racismo: “machuca demais”

Em entrevista à TV 247, o vereador relata o racismo vivenciado em diferentes momentos de sua vida, como no xadrez, no cursinho e na Câmara Municipal. Assista edit

Apoie o 247

ICL

247 - “A minha luta é para honrar as vozes de tantos jovens calados das formas mais violentas”. Mestre em Direito e vereador na cidade de Curitiba pelo Partido dos Trabalhadores, Renato Freitas é o entrevistado do programa Literatura & Pensamento Crítico desta semana na TV 247.

Durante a conversa com os jornalistas Cesar Calejon e Victor Pino, o parlamentar que corre o risco de perder seu mandato relembrou situações dolorosas da sua trajetória, falou sobre a sua luta contra o racismo estrutural que vigora no Brasil e da tentativa de cassar seu mandato.

“Eu passei por muitas coisas. Cresci entre um leprosário e um presídio e, enquanto criança, cometia pequenos delitos. Como comer um lanche e sair correndo sem pagar, coisas assim”, conta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao decidir que queria melhorar a sua própria condição de vida, Freitas foi confrontado com a realidade cruel que assola todos os negros brasileiros e que impede que o Brasil desenvolva plenamente todo o seu potencial como nação: o racismo estrutural.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu comecei a jogar xadrez, disputei e venci campeonatos. Mesmo assim, o meu treinador, por vezes, quando perdia para mim, dizia coisas do tipo: ‘joga logo, seu preto burro’. Isso machuca demais. Naquela ocasião, eu não sabia me defender e larguei o xadrez. Voltei a ser empacotador em um supermercado. Um dia, esse treinador me encontrou no mercado, pegou no meu crachá e disse que sabia que eu não iria muito longe”, relembra o parlamentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>> Renato Freitas defende ato e diz que igreja não foi invadida

Depois desta fase, ele entrou para um cursinho, visando o ensino superior, e novamente sentiu o peso do racismo. “A direção do cursinho me agarrou e disse que estavam sumindo coisas dos outros alunos. Eu escutei uma menina dizer, enquanto eles me levavam para a direção, que era por isso que ela não deixava a bolsa na sala de aula”, recorda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao longo da entrevista, o vereador conta e se emociona com a dor que o racismo causou no xadrez, no cursinho, na sorveteria, durante uma abordagem policial, enfim, de forma estrutural, ao longo de toda a sua vida, até na Câmara Municipal, onde tenta evitar o processo de cassação contra ele sob a acusação de ter invadido uma igreja católica na capital do Paraná.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE