Renato Freitas defende ato e diz que igreja não foi invadida

247 - O vereador de Curitiba (PR) Renato Freitas negou nesta segunda-feira (7), pelo Twitter, que a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, na capital paranaense, tenha sido invadida no último sábado (5). O ato aconteceu em protesto contra as mortes de Moïse Mugenyi e Durval Teófilo Filho, dois homens negros assassinados no estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o parlamentar, a "missa já havia terminado" quando aconteceu a manifestação. "Vídeos sem contexto e informações falsas estão sendo divulgadas a respeito de ato contra o racismo", acrescentou o petista.

Em nota, o PT do Paraná negou que o partido tenha participado do ato. Também afirmou que o partido é "defensor histórico da liberdade religiosa" e "reconhece na CNBB uma importante aliada no combate ao discurso de ódio e de intolerância que estão impregnados em nossa sociedade".

O congolês Moïse Mugenyi foi espancado até a morte no último dia 24 na Barra da Tijuca (RJ) após cobrar uma dívida em um quiosque.

Durval Teófilo Filho, de 38 anos, foi morto após levar tiros na barriga do sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra, que confundiu o vizinho com um bandido.

Ressaltamos que não houve invasão à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, pois ela se encontrava aberta e a missa já havia terminado, COMO FACILMENTE SE CONSTATA NAS IMAGENS, já que o lugar estava vazio. + — Renato Freitas (@Renatoafjr) February 7, 2022





Vídeos sem contexto e informações falsas estão sendo divulgadas a respeito de ato contra o racismo, a xenofobia e pela valorização da vida, do qual participamos no sábado (5) + — Renato Freitas (@Renatoafjr) February 7, 2022

