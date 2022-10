"Se Bolsonaro for reeleito, vai cassar a concessão da Globo e derrubar Alexandre de Moraes", diz Eduardo Guimarães

Apoie o 247

247 - O jornalista Eduardo Guimarães, em participação na TV 247, afirmou que o apoio da Rede Globo à candidatura do ex-presidente Lula (PT) nesta eleição era “previsível”. Em artigo publicado no Brasil 247 na última semana, Guimarães afirma que o jornalista Merval Pereira, na GloboNews, ‘traduziu’ o apoio da emissora ao petista .

Guimarães ressalta que o apoio da Globo atende a seus próprios interesses, já que Jair Bolsonaro (PL) ameaça cassar a concessão da TV. “A minha tese sempre foi essa: a Globo seria obrigada a apoiar o Lula, porque tem do outro lado um cara que vai cassar a concessão”.

O jornalista ainda cravou que, se Bolsonaro conseguir a reeleição, vai, além de cassar a concessão da Globo, “derrubar o Alexandre de Moraes” do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Então não é por bondade. Eu nunca disse que a Globo seria boazinha para o Lula, que a Globo teria se redimido. Eu disse que a Globo iria perseguir os seus interesses, que, a esta altura do campeonato, estaria apoiando abertamente o Lula. Precisa ser muito delirante quem não enxergou a esta altura o quanto a Globo apoia o Lula pelos seus interesses. A Globo não se converteu à esquerda nem à democracia. A gente pode perceber que essa é uma oportunidade para que um eventual governo Lula não fique sob artilharia tão pesada da mídia como foram todos os governos do PT. Para mim, sempre foi extremamente claro que a Globo teria que fazer exatamente o que ela está fazendo”, explicou.

Para Guimarães, setores e personalidades importantes da sociedade brasileira perceberam o “inferno” que um segundo governo Bolsonaro representará. “Eu falava inclusive que ia ser apoio de tudo quanto é lado. Tem um cara do Novo apoiando o Lula. Isso era algo extremamente previsível, porque vai se defrontar com o inferno diante de você e vai falar: ‘olha, quem pode salvar a gente de cair nisso aí é esse barbudinho aqui do lado [em referência a Lula]. Vai?’”.

