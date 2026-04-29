“Trump quer implodir a ordem mundial liberal”, diz Pedro Costa

247 - O doutor em Ciência Política e analista de Relações Internacionais Pedro Costa Jr. analisou os impactos da saída dos Emirados Árabes Unidos da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a escalada das tensões no Oriente Médio e os reflexos políticos para Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

“Trump quer implodir a ordem mundial liberal baseada em regras dos últimos 80 anos”, disse Pedro Costa Jr. em entrevista ao programa Boa Noite, da TV 247, afirmando que considera ser o objetivo central da atuação de Trump no cenário global.

Segundo ele, Trump avalia que os Estados Unidos perderiam competitividade diante da China caso permanecessem subordinados ao atual arranjo geopolítico internacional. Por isso, buscaria enfraquecer organismos multilaterais e alianças históricas.

“Ele quer desarticular, porque ele desarticulando fica cada um por si e cada um por si o poder americano das armas e das sanções vai prevalecer”, destacou.

Na avaliação do especialista, instituições como ONU, OTAN, União Europeia e OPEP estariam entre os principais alvos dessa política de pressão.

Para Pedro Costa Jr, o movimento de saida dos Emirados Árabes da OPEP amplia a instabilidade no setor energético e ocorre em um momento de alta no preço do petróleo.

Ele argumentou que a valorização do barril beneficia países exportadores, enquanto aumenta a pressão inflacionária sobre economias consumidoras, especialmente os Estados Unidos.

“O que define a popularidade do Trump de maneira geral? É o preço, é a inflação nos Estados Unidos”, frisou.

Durante a entrevista, Pedro Costa Jr afirmou que o eleitor norte-americano tem baixa tolerância à alta de preços e que isso pode se tornar um fator decisivo para o futuro político de Trump.

Ele destaca ainda que as medidas tarifárias adotadas pelo governo e os impactos da crise no Oriente Médio aumentam o custo de vida das famílias americanas. “À medida que o preço aumenta, a popularidade do Trump despenca”, salientou.

Ao comentar o conflito envolvendo Irã, Israel e aliados regionais, Pedro Costa Jr. avaliou que Washington vive um momento delicado no plano internacional.





“Os Estados Unidos estão sendo humilhados no Irã”

Na leitura do analista, a crise externa se soma aos problemas econômicos internos e pode prejudicar o desempenho republicano nas eleições legislativas de meio de mandato.

Pedro Costa disse enxergar mudanças dentro da direita norte-americana, especialmente entre setores ligados ao movimento MAGA. Segundo ele, cresce a resistência a novas guerras e ao apoio irrestrito a Israel.

“Nós podemos ver uma mudança estrutural de paradigma. Os Estados Unidos, pela primeira vez desde os anos 70, se afastando de Israel”, afirmou.



