Aprovação de Trump cai ao menor nível de seu atual mandato

Reuters — A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu ao nível mais baixo de seu atual mandato, à medida que cresce entre os estadunidenses a insatisfação com sua gestão do custo de vida e com a guerra impopular contra o Irã, segundo uma nova pesquisa Reuters/Ipsos.

A sondagem de quatro dias, concluída na segunda-feira (27), mostra que 34% dos estadunidenses aprovam o desempenho de Trump na Casa Branca, queda em relação aos 36% registrados em levantamento anterior da Reuters/Ipsos, realizado entre 15 e 20 de abril.

A maioria das respostas foi coletada antes do episódio ocorrido no jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, no sábado (25) à noite, quando um atirador foi detido antes de conseguir entrar no salão onde Trump estava. O caso ainda está sob investigação federal, e promotores acusaram o suspeito de tentativa de assassinato do presidente.

A avaliação de Trump junto ao público estadunidense tem caído desde que assumiu o cargo em janeiro de 2025, quando 47% aprovavam sua gestão.

Segundo a pesquisa, a popularidade do presidente sofreu novo impacto após o início do conflito dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, em 28 de fevereiro, que provocou aumento nos preços da gasolina. Apenas 22% dos entrevistados aprovam a condução de Trump sobre o custo de vida, abaixo dos 25% da pesquisa anterior.

Alta no preço dos combustíveis pesa sobre eleitores

Os preços da gasolina nos Estados Unidos subiram mais de 40%, chegando a cerca de US$ 4,18 por galão desde o início dos ataques contra o Irã, o que desencadeou retaliações que afetaram o comércio global de petróleo.

O aumento pressiona o orçamento das famílias e gera preocupação dentro do Partido Republicano sobre possíveis perdas no controle do Congresso nas eleições de meio de mandato.

Apesar disso, 78% dos republicanos ainda afirmam apoiar Trump, embora 41% do partido desaprove sua condução sobre o custo de vida, segundo o levantamento.

Entre eleitores independentes registrados, considerados decisivos nas eleições, os democratas aparecem à frente por 14 pontos na preferência para o Congresso, com 34% contra 20%. Um em cada quatro ainda não decidiu em quem votar.

Trump venceu a eleição presidencial de 2024 prometendo reduzir preços após anos de inflação elevada durante o governo do democrata Joe Biden. No entanto, sua aprovação na área econômica caiu para 27%, nível inferior a qualquer momento de seu primeiro mandato e também abaixo dos piores índices de Biden.

Embora o conflito com o Irã tenha diminuído após um cessar-fogo no início do mês, ameaças persistentes continuam dificultando o fluxo de petróleo pelo Golfo Pérsico, pressionando ainda mais os preços globais de energia.

Apenas 34% dos estadunidenses aprovam a condução do conflito com o Irã, queda em relação a 36% em meados de abril e 38% em março.

A pesquisa Reuters/Ipsos foi realizada online e em todo o país com 1.269 adultos, incluindo 1.014 eleitores registrados, e possui margem de erro de 3 pontos percentuais.