Generais dos EUA temem que Trump faça a guerra nuclear

247 - A possibilidade de uma escalada nuclear envolvendo os Estados Unidos voltou ao centro do debate internacional após declarações de um professor universitário apontarem preocupação dentro das Forças Armadas do país. Segundo a avaliação, militares de alta patente temem decisões impulsivas do presidente dos EUA, Donald Trump, diante de cenários de conflito, especialmente relacionados ao Irã.

As informações foram divulgadas pela Sputnik Brasil, com base em declarações do professor da Universidade do Missouri em Kansas City, Michael Hudson, que comentou o tema em entrevista a um canal no YouTube.

Hudson afirmou que há sinais de comportamento considerado irracional no processo decisório da Casa Branca. “Um modelo irracional [domina] atualmente nos EUA, e isso é evidenciado por relatos da imprensa sobre discussões ocorridas na Sala de Crise da Casa Branca, quando os generais se recusam simplesmente a dar códigos de armas nucleares a Trump, porque, segundo eles, ele as usaria no próximo sábado. É até esse ponto que tudo está louco”, declarou.

Preocupação crescente dentro das Forças Armadas

De acordo com o professor, a forma como o presidente dos Estados Unidos conduz decisões estratégicas tem gerado inquietação crescente entre militares. A avaliação sugere que parte da liderança das Forças Armadas vê riscos em uma eventual utilização de armamento nuclear sob determinadas circunstâncias.

Esse cenário se insere em um contexto mais amplo de tensões geopolíticas, especialmente envolvendo o Irã, que tem sido alvo de debates e críticas dentro e fora do governo norte-americano.

Queda de popularidade e críticas internas

A repercussão das ações do governo também aparece em pesquisas de opinião. Segundo levantamento recente citado na reportagem, o índice de aprovação de Donald Trump está em 37%. A maioria dos entrevistados desaprova o conflito com o Irã e considera que o país segue em direção equivocada.

Além das críticas públicas, há manifestações vindas de figuras ligadas ao aparato de segurança dos Estados Unidos. O ex-analista da CIA Ray McGovern, por exemplo, já defendeu que militares desobedeçam a ordens do presidente caso ele determine uma operação terrestre contra o Irã.

Tensão política e riscos globais

O conjunto dessas declarações evidencia um ambiente de tensão política e militar nos Estados Unidos, com reflexos diretos no cenário internacional. A possibilidade de divergências entre liderança política e comando militar levanta questionamentos sobre os limites institucionais e os mecanismos de controle em decisões envolvendo armas nucleares.

O debate segue em curso, alimentado por declarações públicas, dados de opinião e análises de especialistas, em um momento marcado por incertezas e crescente instabilidade geopolítica.