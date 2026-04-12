Trump tem pior aprovação em meio à guerra no Irã e alta da gasolina, aponta pesquisa

247 - A aprovação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atingiu os níveis mais baixos de seu atual mandato em meio à guerra no Irã e ao aumento dos preços da gasolina, fatores que vêm ampliando a preocupação da população com a economia e os rumos do conflito.

Segundo levantamento divulgado pela CBS News neste domingo (12), a percepção negativa sobre a condução do país se intensificou nos últimos meses, com queda nos índices de aprovação relacionados à economia, à inflação e à avaliação geral do governo.

A pesquisa indica que os preços dos combustíveis se tornaram o principal fator de impacto na visão dos americanos sobre a economia, superando outros indicadores. Para muitos entrevistados, o custo da gasolina representa uma dificuldade financeira direta, o que contribui para avaliações mais críticas sobre a gestão econômica da administração Trump.

No campo internacional, o conflito com o Irã também pesa na opinião pública. A maioria dos americanos avalia que a guerra não está indo bem e que os objetivos estratégicos dos Estados Unidos ainda não foram alcançados. Entre as metas consideradas importantes estão a limitação do programa nuclear iraniano, a estabilidade na região e o acesso ao petróleo pelo Estreito de Ormuz.

A falta de clareza na estratégia do governo é outro ponto destacado. A maior parte dos entrevistados afirma não acreditar que Trump tenha apresentado um plano definido para lidar com o conflito, embora entre republicanos ainda haja apoio significativo à sua condução.

A divisão política se reflete nas percepções sobre o presidente. Enquanto republicanos tendem a demonstrar confiança e até sentimentos como orgulho em relação à guerra, democratas e independentes expressam, em sua maioria, preocupação, estresse e insatisfação.

A queda na aprovação também alcança temas específicos dentro da base republicana. A avaliação de Trump na condução da inflação, por exemplo, aparece significativamente abaixo da registrada em outras áreas, como imigração.

No Congresso, o cenário reforça a polarização. Democratas e independentes defendem a realização de votação para impedir a ampliação das ações militares no Irã, enquanto republicanos preferem autorizar formalmente o conflito ou manter as decisões sob responsabilidade do presidente.

Os dados, coletados entre quarta-feira (8) e sexta-feira (10) com 2.387 adultos, mostram um ambiente de crescente incerteza nos Estados Unidos, marcado pela combinação de pressões econômicas e dúvidas sobre os resultados da política externa.