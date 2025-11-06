Trump sofre derrota eleitoral e perde força no Congresso dos EUA

247 - As recentes eleições nos Estados Unidos indicam uma perda significativa de força política do presidente Donald Trump e de seus aliados republicanos, segundo o jornalista estadunidense Brian Mier, em análise exibida na TV 247. Para ele, o desempenho de candidatos apoiados por Trump nas disputas estaduais e municipais revela um cenário de enfraquecimento dentro do próprio Partido Republicano e no Congresso.

Brian Mier observou que a popularidade do presidente atingiu o pior nível desde que ele assumiu o cargo. Ele destacou que Trump fez campanha ativa em estados como Nova Jersey e Virgínia e chegou a endossar a candidatura independente do ex-democrata Andrew Cuomo, em Nova York — mas foi derrotado em todos os casos.

“O governador atual da Virgínia era do partido de Trump, em um estado com histórico escravista, muitos evangélicos e conservadores. Mesmo assim, a candidata eleita venceu por 15 pontos de diferença”, explicou Mier. “Em Nova Jersey, meses atrás, o candidato trumpista estava nivelado nas pesquisas e acabou perdendo por 13 pontos. Em Nova York, Mamdani, com uma plataforma progressista e de esquerda, venceu por nove pontos. Nenhuma dessas eleições foi apertada".

O jornalista também destacou o resultado expressivo de um plebiscito na Califórnia que aprovou o remapeamento dos distritos eleitorais, favorecendo os democratas. “Essa medida garante mais cinco cadeiras no Congresso para o Partido Democrata no ano que vem. É uma resposta à manobra feita pelos trumpistas no Texas para roubar distritos dos democratas. Isso vai equilibrar as próximas eleições legislativas”, afirmou.

Para Mier, o recado das urnas é claro: “É um indício positivo para as pessoas que não gostam do Trump, que é a maioria da população dos Estados Unidos, e mostra que ele está perdendo apoio. Isso vai enfraquecê-lo dentro do Congresso".

Segundo o jornalista, os resultados já começam a gerar fissuras entre os republicanos. “Recentemente passou uma iniciativa em que cinco republicanos votaram com os democratas. Esses deputados federais de Virgínia e Nova Jersey, que são republicanos, e os de Nova York, vão começar a pensar: ‘será que é melhor se distanciar de Trump?’”, concluiu.