Achraf Hakimi, lateral direito do PSG, é indiciado por estupro na França

247 - O lateral-direito do Paris Saint-Germain Achraf Hakimi foi indiciado por estupro pelo Ministério Público de Nanterre, na França, nesta sexta-feira (3). O jogador prestará depoimento hoje.

De acordo com informações do ESPN , uma investigação preliminar foi aberta contra o atleta na semana passada depois que uma mulher de 24 anos foi à polícia acusá-lo do crime.

A mulher acusa o jogador de ter abusado sexualmente dela na noite de sábado (25), na casa da jovem. Apesar de não ter formalizado uma queixa, a polícia francesa decidiu abrir uma investigação contra Hakimi diante do relato da jovem.

A defesa de Hakimi declarou que as acusações são falsas. “As acusações são falsas. Ele está tranquilo e à disposição da justiça. O clube apoia o jogador, que negou veementemente as acusações e confia na justiça “, disse Fanny Colin, advogada do atleta ao jornal Le Parisien.

O Ministério Público determinou que o marroquino fosse colocado sob vigilância policial e proibido de ter qualquer contato com a mulher que fez a denúncia.

