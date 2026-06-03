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      Ancelotti testa mudanças em treino da seleção

      No ataque, o centroavante Igor Thiago foi testado na vaga de Luiz Henrique

      Igor Thiago comemora gol contra o Panamá (Foto: REUTERS/Pilar Olivares)
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      (Reuters) - O técnico Carlo Ancelotti testou mudanças no time titular da seleção brasileira no treino desta quarta-feira (3) nos Estados Unidos, mexendo nos três setores da equipe.

      Em treino aberto, o italiano testou Douglas Santos na ala esquerda, na vaga do experiente Alex Sandro, e Lucas Paquetá no lugar de Matheus Cunha, no meio de campo.

      No ataque, o centroavante Igor Thiago foi testado na vaga de Luiz Henrique. Os três sacados não foram bem no amistoso contra o Panamá, no Maracanã, no domingo em que o Brasil goleou por 6 x 2.

      A dupla de zaga titular, Marquinhos e Gabriel Magalhães, que não participou do amistoso de domingo porque estava na final da Liga dos Campeões, também foi usada pelo treinador italiano.

      Na atividade, a equipe titular formou com Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago e Vini Jr.

      O Brasil faz um amistoso no sábado contra a seleção do Egito e estreia na Copa do Mundo no dia 13 contra Marrocos.

      No grupo do Brasil ainda estão as seleções do Haiti e da Escócia.

      (Por Rodrigo Viga Gaier, no Rio de JaneiroEdição de Alexandre Caverni)

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