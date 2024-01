Argentinos processam CBF e pedem R$ 100 mil de indenização por briga no Maracanã

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Dois torcedores argentinos estão movendo um processo judicial contra a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em razão dos tumultos ocorridos antes do clássico entre Brasil e Argentina no estádio do Maracanã. Os argentinos alegam falta de organização e segurança por parte da CBF, responsável pela realização do evento, e exigem uma indenização de R$ 100 mil cada um pelos danos sofridos durante a confusão. A informação é da coluna do Ancelmo Gois no jornal O Globo.

Os torcedores destacam a ausência de medidas adequadas para garantir a integridade dos visitantes, citando também lesões provocadas por ações policiais.

continua após o anúncio

Os incidentes ocorreram em 21 de novembro de 2023, antes da partida válida pela sexta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A briga generalizada teve início quando torcedores argentinos supostamente arremessaram objetos em direção à torcida brasileira, desencadeando uma série de confrontos. A intervenção inicial da polícia militar foi incapaz de conter os ânimos, e relatos indicam que os argentinos teriam lançado cadeiras contra os agentes de segurança.

Imagens amplamente compartilhadas nas redes sociais também mostraram o goleiro da Argentina, Emiliano Martínez, envolvido em uma altercação com os agentes de segurança. A situação atingiu um ponto crítico, forçando pais e filhos a abandonar o estádio por questões de segurança.

continua após o anúncio

O astro argentino Lionel Messi, em declaração sobre o incidente, expressou sua preocupação com o tratamento dispensado às pessoas e destacou a presença de familiares na arquibancada. "Era uma maneira também para que se tranquilizasse tudo. A gente não podia fazer muito ali do campo, víamos como estavam tratando as pessoas e podia acontecer uma tragédia", desabafou Messi.

Apesar do tumulto, a Argentina venceu a partida por 1 a 0, com um gol de cabeça do zagueiro Otamendi após cobrança de escanteio. Agora, os torcedores argentinos buscam reparação na justiça, buscando responsabilizar a CBF pelos acontecimentos que marcaram o clássico no Maracanã.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: