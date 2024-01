Atletas e treinadores lamentam morte de lutador de MMA Diego Braga

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Atletas e treinadores de lutas marciais utilizaram as redes sociais para lamentar a morte do lutador de MMA Diego Braga Nunes, aos 44 anos. Figura respeitada no cenário do muay thai e MMA, Diego foi encontrado sem vida após uma tentativa de recuperar sua moto, que havia sido furtada na segunda-feira (15) em uma favela do Rio de Janeiro.

Atletas renomados como Anderson Silva e Rodrigo Minotauro expressaram profundo pesar nas redes sociais. Rodrigo Minotauro, ex-treinador e amigo próximo de Diego, questionou a falta de segurança, classificando o crime como uma "covardia terrível e sinistra que não tem explicação alguma". Minotauro também agradeceu a Diego pela contribuição em sua carreira.

continua após o anúncio

Anderson Silva destacou a tragédia afirmando que Diego era “um cara trabalhador que, assim como muitos outros, corre atrás dos seus sonhos, com seu esforço comprou sua moto, que foi roubada, e teve seus direitos violados. Enquanto os que têm o poder para mudar normalizam a violência como se nada pudessem fazer, pois para eles é só mais um que virou estatística”.

Nesta terça-feira (16), Tauã da Silva, conhecido como 2B, foi detido pela Polícia Militar e confessou sua participação no crime. As autoridades continuam as investigações para localizar os comparsas envolvidos no caso.

continua após o anúncio

Diego Braga foi lutador profissional de muay thai e MMA. A sua carreira profissional no MMA começou em 2003 e, a partir de então, enfrentou em lutas nomes como Charles do Bronx, Miltinho Vieira, Adriano Martins e Iliarde Santos. Ele também treinou com Anderson Silva e os irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: