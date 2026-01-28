Atlético-MG recebe Palmeiras na estreia do Brasileirão 2026; confira onde assistir

247 - O Campeonato Brasileiro de 2026 começa com um confronto de destaque entre Atlético-MG e Palmeiras, na noite de quarta-feira (28), na Arena MRV, em Belo Horizonte. O jogo marca a estreia das duas equipes na competição e reúne times que chegam ao torneio com ambições distintas, mas igualmente relevantes para a temporada.

O Atlético-MG inicia o Brasileirão após uma campanha abaixo das expectativas em 2025, quando encerrou o campeonato na 11ª colocação. Diante desse cenário, o clube promoveu uma reformulação significativa no elenco, com seis reforços anunciados e dez jogadores deixando o grupo. A diretoria aposta que as mudanças possam recolocar a equipe em condição de disputar posições mais altas na tabela.

A equipe mineira será comandada por Jorge Sampaoli, que inicia mais uma temporada com a missão de recuperar a competitividade do time. A estreia diante de um adversário direto na briga pelas primeiras posições é vista como um teste importante para avaliar o novo momento do elenco alvinegro.

O Palmeiras, por sua vez, chega ao início do campeonato embalado pelo desempenho de 2025, quando terminou como vice-campeão brasileiro. O clube manteve Abel Ferreira no comando técnico e preservou a base do elenco que esteve presente nas principais conquistas recentes. A meta declarada para 2026 é a busca pelo 13º título do Campeonato Brasileiro.

Além da manutenção de jogadores experientes, o Palmeiras reforçou o elenco com contratações pontuais, como Marlon Freitas, buscando dar mais opções ao treinador ao longo da longa temporada nacional.

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam às 19h, no horário de Brasília, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Sportv e Premiere.

Serviço do jogo

Atlético-MG x Palmeiras – Campeonato Brasileiro

Data: terça-feira (28)

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Transmissão: Sportv e Premiere

Torcidas na expectativa da estreia no Brasileirão

Dados do Google Trends mostram aumento repentino de buscas pelo duelo desta noite, que marca a atreia das equipes no Campeonato Brasileiro.