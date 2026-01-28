Flamengo confirma retorno de Lucas Paquetá como maior reforço da história

247 - O Flamengo acertou a contratação de Lucas Paquetá e confirmou o retorno de um de seus jogadores mais emblemáticos dos últimos anos. Revelado pelas categorias de base do clube, o meia volta à Gávea após oito temporadas no futebol europeu, em uma operação que se torna a mais cara da história do rubro-negro e também do futebol brasileiro. O acordo foi fechado depois de semanas de negociações com o West Ham, da Inglaterra, segundo informações publicadas pelo ge.

O clube carioca elevou a proposta final para 42 milhões de euros, valor que corresponde a cerca de R$ 260 milhões, para destravar o negócio. O West Ham havia sinalizado positivamente a uma oferta ligeiramente menor, de 41,25 milhões de euros, mas divergências sobre o modelo de parcelamento impediram o fechamento inicial. Com o ajuste financeiro, o Flamengo concordou em realizar os pagamentos de forma escalonada até 2028, garantindo o desfecho da negociação.

Paquetá retorna ao clube onde iniciou a carreira profissional com um contrato válido por cinco anos. Formado no Ninho do Urubu, o meia estreou no time principal em 2016 e ganhou espaço definitivo na temporada seguinte, tornando-se peça-chave antes de ser negociado com o Milan, da Itália, no início de 2019. Na Europa, o jogador também defendeu o Lyon, da França, até ser contratado pelo West Ham em 2022.

A transação estabelece um novo patamar no mercado nacional. O valor supera a até então maior compra envolvendo um clube brasileiro, que havia sido a transferência de Gerson para o Cruzeiro. Internamente, o retorno de Paquetá é tratado como um movimento estratégico para elevar o nível técnico da equipe e reforçar o protagonismo do Flamengo no cenário sul-americano.

Nesta janela de transferências de janeiro, o clube já havia anunciado outros dois reforços: o zagueiro Vitão, que atuava no Internacional, e o goleiro Andrew, vindo do Gil Vicente, de Portugal. Com a chegada de Lucas Paquetá, o Flamengo fecha a principal negociação do período e adiciona ao elenco um atleta com forte identificação com o clube e ampla experiência internacional.