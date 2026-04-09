Banco de Daniel Vorcaro, torcedor do Atlético-MG, pagou R$ 578 mil em rendimentos ao Cruzeiro

247 - O Banco Master repassou R$ 587 mil em rendimentos à SAF do Cruzeiro Esporte Clube, em operação registrada entre mais de 2,8 mil pessoas físicas e jurídicas que realizaram transações com a instituição em 2025. A autoridade bancária pertence ao empresário Daniel Vorcaro, torcedor do Atlético-MG. Os dados foram encaminhados pela Receita Federal à CPI do Crime Organizado no Senado e divulgados pela coluna de Tácio Lorran nesta quinta-feira (9).

As movimentações financeiras incluem nomes de diferentes setores, como políticos, advogados e lobistas, e integram o material analisado pela CPI. O repasse ao Cruzeiro aparece nesse conjunto de operações monitoradas. Vorcaro destinou cerca de R$ 300 milhões para adquirir 27% da SAF do Atlético-MG. Em novembro de 2025, o Conselho de Administração do Atlético-MG decidiu afastá-lo após sua prisão no âmbito da operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal.

A investigação apura um suposto esquema de fraudes financeiras com alcance nacional. Segundo a Polícia Federal, as movimentações podem ter alcançado valores entre R$ 12 bilhões e R$ 17 bilhões.

Em resposta, o Cruzeiro afirmou que não recebeu aporte direto do Banco Master em sua estrutura societária. O clube explicou que os valores correspondem a rendimentos financeiros previstos em contrato.

“O pagamento decorre de rendimentos financeiros (R$ 587.782,32) líquidos de IOF (R$ 2.652,72) em razão da ‘fixação de domicílio bancário’, prevista em contrato de cessão fiduciária de recebíveis firmado entre Cruzeiro SAF e um fundo multimercado de crédito privado, o qual indicava o Banco Master como banco administrador do recurso”, informou em nota.

O clube detalhou ainda a origem da operação financeira. “O referido contrato de cessão fiduciária teve como objeto a garantia de liquidação de Notas Comerciais emitidas pelo Cruzeiro SAF, liquidadas na data de seu vencimento, em 08/04/2025”.

A transação ocorre em meio ao avanço das investigações conduzidas no Senado e reforça o cruzamento de informações financeiras que envolvem instituições, empresas e agentes de diferentes áreas no país.