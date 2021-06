Bolsonarista, Caio Ribeiro condena críticas sobre realização da Copa América no Brasil: “está extrapolando”

247 - O comentarista da Rede Globo Caio Ribeiro afirmou durante sua participação no programa “Encontro” nesta quinta-feira (10) que a discussão política está "extrapolando um pouquinho" ao abordar críticas sobre a realização da Copa América no Brasil.

A declaração do bolsonarista se deu em relação ao manifesto dos atletas da Seleção Brasileira, divulgado na madrugada desta quarta-feira (9).

No texto, os jogadores se mostraram insatisfeitos com o torneio, mas não se recusaram a disputá-lo e em nenhum momento citaram o grave momento que o país enfrenta, com a morte de quase 480 mil brasileiros em decorrência da Covid-19 e lentidão no programa nacional de vacinação.

"Para mim, [o manifesto] deixou muito claro que eles não quiseram se envolver em um debate político e em uma discussão que hoje está extrapolando um pouquinho e tomando conta de todas as rodas de conversas", disse.

O comentarista considerou ainda que os convocados de Tite "se posicionaram contra a Copa América" e que mostraram "orgulho" em jogar com a camisa do Brasil.

Sempre em defesa de Bolsonaro

Não é a primeira vez que Ribeiro é criticado nas redes. No mês de abril ele ficou irritado com o ex-jogador e atual diretor de futebol do São Paulo, Raí, após o craque criticar Jair Bolsonaro.

Durante o "Redação SporTV", o comentarista afirmou que não gostou do posicionamento de Raí, pois "ele tem que falar de esporte".

