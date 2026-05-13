Ceará tenta reverter vantagem do Atlético-MG na Copa do Brasil

247 - O Ceará recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Castelão, em Fortaleza, pela partida de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida por 2 a 1, o Vozão precisa vencer para seguir vivo na disputa, enquanto o Galo avança com um empate.

A partida terá transmissão ao vivo do Sportv e do Premiere, em um confronto que coloca frente a frente duas equipes pressionadas por seus momentos recentes na temporada.

O Ceará chega ao duelo em fase instável. A equipe comandada por Mozart perdeu os últimos três jogos e caiu para a 14ª colocação da Série B. Diante de sua torcida, o time busca transformar o fator casa em vantagem para tentar mudar o rumo do confronto.

Do outro lado, o Atlético-MG entra em campo com a vantagem construída na ida. A equipe mineira vem de empate por 1 a 1 com o Botafogo no domingo (10), pelo Campeonato Brasileiro, em partida na qual sofreu o gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo. No Brasileirão, o Galo aparece na 13ª posição.

Para o Ceará, a necessidade de vitória deve influenciar a postura desde o início. O Atlético-MG, por sua vez, pode administrar o resultado, mas também tenta evitar que a pressão do Castelão leve a decisão para um cenário mais complicado.

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Alex Silva, Éder, Luizão e Fernando; Lucas Lima, Dieguinho e Juan Alano; Melk, Fernandinho e Gustavo Prado. Técnico: Mozart.

Atlético-MG: Everson; Román ou Natanael, Lyanco e Junior Alonso; Renan Lodi; Alan Franco, Maycon e Bernard; Cuello, Alan Minda e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez.

Onde assistir

Ceará x Atlético-MG será disputado nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Castelão, em Fortaleza. A transmissão será feita pelo Sportv e pelo Premiere.

Expectativa toma conta dos torcedores na internet

A proximidade do confronto também movimenta os torcedores nas redes e nos mecanismos de busca. Dados do Google Trends registram aumento repentino de buscas relacionadas à partida de logo mais no buscador, refletindo a expectativa em torno do duelo decisivo entre Ceará e Atlético-MG pela Copa do Brasil.