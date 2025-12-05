Conheça os grupos da Copa do Mundo de 2026

247 - As seleções de futebol que se enfrentarão na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá serão divididas nos seguintes grupos, conforme determinado por sorteio realizado pela Fifa nesta sexta-feira:

Grupo A

México

África do Sul

Coreia do Sul

Vencedor da repescagem D

Grupo B

Canadá

Vencedor da repescagem A

Catar

Suíça

Grupo C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

Grupo D

EUA

Paraguai

Austrália

Vencedor da repescagem C

Grupo E

Alemanha

Curaçao

Costa do Marfim

Equador

Grupo F

Holanda

Japão

Vencedor da repescagem B

Tunísia

Grupo G

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

Grupo H

Espanha

Cabo Verde

Arábia Saudita

Uruguai

Grupo I

França

Senegal

Vencedor da repescagem 2

Noruega

Grupo J

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

Grupo K

Portugal

Vencedor da repescagem 1

Uzbequistão

Colômbia

Grupo L

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá

A Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho, com o México, país anfitrião, jogando contra a África do Sul no Estádio Azteca.