Conheça os grupos da Copa do Mundo de 2026
Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho, com o México, país anfitrião, jogando contra a África do Sul no Estádio Azteca
247 - As seleções de futebol que se enfrentarão na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá serão divididas nos seguintes grupos, conforme determinado por sorteio realizado pela Fifa nesta sexta-feira:
Grupo A
México
África do Sul
Coreia do Sul
Vencedor da repescagem D
Grupo B
Canadá
Vencedor da repescagem A
Catar
Suíça
Grupo C
Brasil
Marrocos
Haiti
Escócia
Grupo D
EUA
Paraguai
Austrália
Vencedor da repescagem C
Grupo E
Alemanha
Curaçao
Costa do Marfim
Equador
Grupo F
Holanda
Japão
Vencedor da repescagem B
Tunísia
Grupo G
Bélgica
Egito
Irã
Nova Zelândia
Grupo H
Espanha
Cabo Verde
Arábia Saudita
Uruguai
Grupo I
França
Senegal
Vencedor da repescagem 2
Noruega
Grupo J
Argentina
Argélia
Áustria
Jordânia
Grupo K
Portugal
Vencedor da repescagem 1
Uzbequistão
Colômbia
Grupo L
Inglaterra
Croácia
Gana
Panamá
A Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho, com o México, país anfitrião, jogando contra a África do Sul no Estádio Azteca.