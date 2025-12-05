TV 247 logo
      Conheça os grupos da Copa do Mundo de 2026

      Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho, com o México, país anfitrião, jogando contra a África do Sul no Estádio Azteca

      Sorteio da Copa do Mundo de 2026 - 5/12/2025 (Foto: REUTERS/Carlos Barria)

      247 - As seleções de futebol que se enfrentarão na Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá serão divididas nos seguintes grupos, conforme determinado por sorteio realizado pela Fifa nesta sexta-feira:

      Grupo A

      México

      África do Sul

      Coreia do Sul

      Vencedor da repescagem D

      Grupo B

      Canadá

      Vencedor da repescagem A

      Catar

      Suíça

      Grupo C

      Brasil

      Marrocos

      Haiti

      Escócia

      Grupo D

      EUA

      Paraguai

      Austrália

      Vencedor da repescagem C

      Grupo E

      Alemanha

      Curaçao

      Costa do Marfim

      Equador

      Grupo F

      Holanda

      Japão

      Vencedor da repescagem B

      Tunísia

      Grupo G

      Bélgica

      Egito

      Irã

      Nova Zelândia

      Grupo H

      Espanha

      Cabo Verde

      Arábia Saudita

      Uruguai

      Grupo I

      França

      Senegal

      Vencedor da repescagem 2

      Noruega

      Grupo J

      Argentina

      Argélia

      Áustria

      Jordânia

      Grupo K

      Portugal

      Vencedor da repescagem 1

      Uzbequistão

      Colômbia

      Grupo L

      Inglaterra

      Croácia

      Gana

      Panamá

      A Copa do Mundo de 2026 terá início em 11 de junho, com o México, país anfitrião, jogando contra a África do Sul no Estádio Azteca. 

